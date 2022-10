Modello ISEE corrente 2022: quando si può richiedere, per non perdere bonus e agevolazioni

Il modello ISEE corrente 2022 può essere richiesto da coloro che hanno già ottenuto un modello ISEE 2022 ordinario che non rispecchia più la situazione economica del nucleo familiare e risulta superato.

Un ISEE diverso dal solito. Chi può richiederlo? Vediamo nel dettaglio come funziona.

Isee corrente 2022, come richiederlo e che cosa è

L’ISEE corrente, a differenza dell’ISEE ordinario che fa riferimento alla situazione economica relativa a due anni prima della DSU, prende in considerazione i redditi e i patrimoni degli ultimi 12 mesi e può essere presentato in caso di variazioni patrimoniali del 20% avvenute durante il medesimo arco temporale.

Vediamo tutti i casi in cui può essere richiesto. L’ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l’ISEE ordinario.

Ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere l’ISEE corrente:

in caso di variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata dall’ISEE ordinario;

complessiva del nucleo familiare rispetto alla situazione patrimoniale individuata dall’ISEE ordinario; in caso di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuale dell’ISEE ordinario;

complessiva del nucleo familiare rispetto alla situazione reddituale individuale dell’ISEE ordinario; nel caso in cui un componente del nucleo familiare abbia iniziato una propria attività come lavoratore autonomo durante il periodo di validità di un ISEE corrente;

durante il periodo di validità di un ISEE corrente; quando il contribuente membro del nucleo familiare trova lavoro dipendente a tempo indeterminato ;

; lavoratore dipendente a tempo indeterminato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ;

o di ; se si verifica un’ interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF; qualora, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, inizia la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Quali documenti servono per richiedere l’ISEE corrente 2022?

Per elaborare l’ISEE corrente sono necessari:

l’ ISEE ordinario ;

; la certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa – ad esempio lettera di licenziamento, chiusura partita IVA, ecc. – o la variazione del trattamento

– ad esempio lettera di licenziamento, chiusura partita IVA, ecc. – o la l’indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’ISEE corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo), compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali – ad esempio bonus percepiti, Reddito di Cittadinanza, Assegni Familiari, ecc -;

(buste paga, certificazione lavoro autonomo), compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali – ad esempio bonus percepiti, Reddito di Cittadinanza, Assegni Familiari, ecc -; per la perdita del patrimonio mobiliare e immobiliare, occorre produrre la documentazione sul patrimonio riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, per i conti correnti deve essere comunicato saldo e giacenza media.