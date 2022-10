Nuovo buono fruttifero di Poste Italiane: mai visto un guadagno così

I buoni fruttiferi di Poste Italiane sono una particolare tipologia di titolo, garantita dallo Stato, che permette al risparmiatore di ricevere l’intero capitale, includendo gli interessi che sono stati maturati nel tempo.

È annunciato il nuovo buono fruttifero, sottoscrivibile dal 20 Ottobre che permette di ottenere un rendimento fisso più un premio a scadenza. Scopri tutti i vantaggi proposti da Poste Italiane per un vero guadagno nel tempo, fisso, sicuro ed affidabile.

Tutti i vantaggi del nuovo buono fruttifero postale

La novità proposta da Poste Italiane ha il nome di “Buono Risparmio Sostenibile” che per molti aspetti è simile a tutti gli altri titoli precedenti. Il buono è, come gli altri, privo di costi di sottoscrizione, gestione e rimborso finale, fatta eccezione per la ritenuta del 12,50% sugli interessi e sul premio finale. L’imposta di bollo è dovuta solo in presenza di cifre che superano i 5mila euro.

Il funzionamento è molto semplice, dal 20 Ottobre chiunque potrà recarsi agli sportelli di Poste Italiane per acquistare il buono, ricordando che la sottoscrizione richiedere importi multipli di 50 euro. I documenti richiesti sono unicamente la tessera sanitaria e la carta d’identità.

Il buono è richiedibile anche online per i clienti titolari di libretto Smart e del conto corrente Banco Posta, in questo caso tra l’altro la procedura è richiedibile in totale autonomia sul portale o sull’applicazione.

Quanto si guadagna con il nuovo buono fruttifero

La durata del buono ha la durata di 7 anni ed il capitale comincerà a maturare gli interessi già dopo il primo anno compiuto, con un tasso lordo che varia ed aumenta nel tempo, più nello specifico, il tasso effettivo annuo lordo di rendimento è pari a:

lo 0,50% al compimento del 1° anno;

lo 0,60% al termine dei primi 24 mesi;

lo 0,75% al compimento del 3° anno;

l’1,00% al compimento del 4° anno;

l’1,10% dopo 60 mesi di possesso del titolo;

l’1,25% al compimento del 6° anno;

infine l’1,50% annuo lordo al compimento del 7° e ultimo anno.

Il proprietario del buono fruttifero infine ha la possibilità di guadagnare una somma extra seguendo l’andamento dell’indice azionario Stoxx Europe 600 ESG-X.

In caso di crescita in positivo da parte del titolo ESG, durante il possesso del buono, offre al proprietario di godere del 50% del tasso di partecipazione e, in caso di variazione negativa non verrà sottratta alcuna cifra, il buono fruttifero godrà solamente dei tassi di interesse sopradescritti.

Al termine della maturazione quindi il proprietario potrà ritirare sicuramente l’intero capitale compreso dell’aggiunta del tasso maturato durante gli anni, godendo in più dell’extra derivato dall’andamento del titolo ESG.