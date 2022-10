Ballando con le stelle, quanto guadagnano i partecipanti: svelati tutti i cachet del cast!

Ballando con le stelle è dal 2005 uno dei programmi cult di Rai Uno ed anche in questa nuova edizione ha suscitato non poche curiosità riguardo ai cachet di tutti i partecipanti. Ecco quanto guadagnano tutti i protagonisti del format!

Lo show condotto dalla brillante Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, è ormai un cavallo di battaglia per il sabato sera della Rai. In onda dallo scorso 8 ottobre sul primo canale, anche questa diciassettesima edizione del format, porta a casa sempre ascolti da record. Tuttavia, anche questa nuova edizione ha sollevato non poche polemiche. Prima fra tutte le cifre incassate dal cast! Sono in tanti a chiedersi quanto guadagnano i concorrenti e i giurati per partecipare a Ballando sotto le stelle. Per cui, oggi vi sveliamo tutti i cachet del cast.

Ballando con le stelle: i concorrenti di questa edizione

Le celebrità che si sfidano in pista a ritmo di danza sono 13:

Iva Zanicchi

Gabriel Garko

Marta Flavi

Dario Cassini

Enrico Montesano

Paola Barale

Giampiero Mughini

Luisella Costamagna

Ema Stokholma

Lorenzo Biagiarelli

Alessandro Egger

Alex Di Giorgio

Rosanna Banfi

Ballando con le stelle: i giurati di questa edizione

Ecco, invece, l’elenco completo dei giudici di questa edizione del format:

Guillermo Mariotto

Carolyn Smith

Ivan Zazzaroni

Fabio Canino

Selvaggia Lucarelli

Dunque, sono confermati i membri della giuria degli ultimi anni. In più, ad affiancare i giudici c’è Alberto Matano, commentatore a bordo campo e un ospite diverso per ogni puntata. Nella parte della giuria popolare ci sono Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, a sostituire Alessandra Mussolini e Roberta Bruzzone che hanno abbandonato il programma per altri impegni professionali.

Ballando con le stelle: quanto guadagnano i concorrenti e i giudici

Una delle domande più frequenti tra gli appassionati del programma riguarda il compenso dei suoi protagonisti. Ebbene, sono state fatte tante ipotesi al riguardo, tuttavia, risulta un po’ difficile dare la cifra esatta percepita dai concorrenti e dai giudici. Non sono disponibili, infatti informazioni certe in merito ai cachet degli artisti che partecipano e dai giurati. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la Rari avrebbe definito un tetto massimo di 30 mila euro.

Dunque, tutti quanti percepirebbero un cachet massimo di 30 mila euro. Tuttavia, proprio come detto in precedenza, si tratta solo di voci e di ipotesi formulate sulla base di alcune notizie riguardanti le precedenti edizioni del programma.