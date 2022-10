Superenalotto, un 5 che vale 800.000 euro: caccia al fortunato vincitore

Il biglietto vincente acquistato in una tabaccheria della città. Ancora nessun 6. Una vincita incredibile della quale non si conosce il vincitore.

La ruota della fortuna si è fermata a Padova. Un cinque più stella ha regalato la bella cifra di 833.305,50 euro. Il fortunato, ovviamente anonimo, ha comprato il biglietto vincente del Superenalotto nel punto vendita Sisal della Tabaccheria De Angelis di via Lorenzo Perosi 40, a Padova.ù

Nel concorso di martedì 25 ottobre sono otto i punti «5» centrati. Gli otto fortunati intascano 33.332,22 euro a testa, ma neanche stavolta c’è stato il super vincitore. Nessuno ha centrato il 6, che fa volare il mega Jackpot a 295,7 milioni di euro. L’ultimo sei, risale al 22 maggio 2021, 156 milioni di euro vinti a Montappone (Fm).

Il Superenalotto ha sorriso ad un anonimo giocatore di Padova che, grazie ad un “cinque più stella” si è aggiudicato la considerevole cifra di 833.305, 50 euro. Il cinque di Padova e il jackpot per il 6 che cresce sempre di più, quant’è? Il fortunato aveva acquistato un biglietto legato al concorso a premi nel punto vendita Sisal della Tabaccheria De Angelis, situata in via Lorenzo Perosi. Sempre considerando l’estrazione settimanale di ieri, martedì 25 ottobre, nessuno ha centrato il “6”, con il Jackpot che è salito a 295,7 milioni di euro. Sono stati, però, otto i fortunati ad aver centrato il “5”: ciascuno ha vinto la cifra di 33.332,22 euro. Adesso, proprio grazie al Jackpot attuale, con l’estrazione di giovedì 27 ottobre il montepremi in palio toccherà la cifra più alta mai raggiunta nei suoi 25 anni di storia. E’ stato battuto infatti il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro.

