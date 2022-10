Segnalazione nuovo tentativo di phishing, questa volta agli amministrati NoiPa

Nuovo tentativo di phishing, questa volta agli amministrati di NoiPa. I casi ormai sono tanti e riconducibili sempre ad hacker esperti nella truffa online.

Le modalità sono sempre le stesse, cercano di adescare con dei metodi precisi per rubarti tutti i dati. Scopriamo i consigli per evitare di essere vittime di questa truffa.

Nuovo phishing in atto a nome di NoiPa, fate molta attenzione

“È stato rilevato un tentativo di phishing ai danni degli amministrati NoiPA. Nello specifico, sono state ricevute comunicazioni tramite SMS, apparentemente provenienti da NoiPA, che chiedono di accedere ad un indirizzo non riconducibile ai nostri sistemi (cutt.ly/Noipa)”. Lo comunica NoiPA con un avviso.

NoiPA spiega cosa fare: “Qualora si ricevessero tali comunicazioni, si invita a non cliccare sulla URL e a segnalare l’accaduto all’indirizzo antifrode.noipa@mef.gov.it“.

Riproponiamo le raccomandazioni sull’uso delle credenziali che NoiPA aveva fornito nel 2020 dopo il caso della “truffa di Natale”: Si ricorda che l’accesso al sistema NoiPA è garantito sulla base di credenziali di autenticazione la cui riservatezza è nella piena responsabilità di tutti gli utenti del sistema.

Pertanto si ribadisce la necessità di proteggere con la massima cura i dati di accesso al sistema non comunicandoli a terzi, di scegliere una password non basata su informazioni facilmente deducibili, evitando, al contempo, di utilizzarla anche per accedere ad altri sistemi applicativi, siti web e servizi informatici, di astenersi dall’aprire messaggi di posta elettronica contenenti allegati inviati da fonti sconosciute e di diffidare da messaggi di posta elettronica che invitano, riferendosi a problemi di registrazione o di altra natura tecnica, a fornire i propri dati riservati di accesso al servizio NoiPA.

Il phishing: un fenomeno in forte aumento, questa volta protagonisti NoiPa

NoiPa ha pubblicato in data odierna, giovedì 27 ottobre, un avviso riguardante un tentativo di phishing ai danni degli amministrati. Con l’occasione, ha fornito anche le opportune istruzioni per non cadere nella trappola pericolosa.

“È stato rilevato un tentativo di phishing ai danni degli amministrati NoiPA – si legge nell’avviso pubblicato dal portale della Pubblica Amministrazione – Nello specifico, sono state ricevute comunicazioni tramite SMS, apparentemente provenienti da NoiPA, che chiedono di accedere ad un indirizzo non riconducibile ai nostri sistemi (cutt.ly/Noipa)”.

Il portale NoiPA spiega come agire per difendersi da questo tipo di comunicazioni. “Qualora si ricevessero tali comunicazioni, si invita a non cliccare sulla URL e a segnalare l’accaduto all’indirizzo antifrode.noipa@mef.gov.it“.

È quanto mai opportuno prestare la massima attenzione alle proprie credenziali per evitare che questi tentativi di phishing, purtroppo, possano avere successo: ricordiamo quanto sia importante scegliere una password che non sia facilmente deducibili e che, soprattutto, non venga usata per altre applicazioni. Un altro importante consiglio è quello di non aprire assolutamente messaggi di posta elettronica contenenti allegati di dubbia provenienza.