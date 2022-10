Benzina e diesel, l’Unione Europea ha detto basta: entro quando devi cambiare auto

Dal 2035 non saranno più vendute auto a benzina e diesel: cosa prevede l’accordo raggiunto in Ue.

A partire dal 2035 non saranno più vendute nuove auto a benzina o diesel. La misura su cui è stato finalmente raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio Ue è parte del pacchetto Fit for 55.

Accordo UE, dal 2035 stop alla vendita di nuove auto benzina o diesel

Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo: dal 2035 non saranno più vendute automobili con motore a combustione. In altre parole quelle a benzina e diesel. La misura è parte del pacchetto Fit for 55, che ha l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e il via libera arriva dopo lunghe trattative e frenate. Il Partito popolare europeo, infatti si è sempre espresso in modo contrario affermando che in tal modo si stia sbarrando la strada al progresso tecnologico in un settore, quello dell’automotive, importantissimo per l’economia europea.

Si tratta però anche di uno dei settori più inquinanti e proprio per questa ragione il provvedimento sulle auto a benzina e diesel è centrale nel percorso per il taglio delle emissioni. Ma cosa prevede precisamente l’accordo?

Come spiega un comunicato arrivato da Bruxelles, si prevede una riduzione delle emissioni di Co2 per le nuove auto del 55% – e del 50% furgoni -, rispetto ai livelli del 2021 entro il 2030. E poi una riduzione del 100%, quindi lo stop totale, entro il 2035.

Il nuovo accordo europeo dal 2035, non si venderanno più auto a benzina o diesel

“Questo accordo aprirà la strada a un’industria automobilistica moderna e competitiva nell’Unione europea. Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo rimanere all’avanguardia nell’innovazione. Credo che possiamo trarre vantaggio da questa transizione tecnologica. La tempistica prevista rende gli obiettivi raggiungibili anche per le case automobilistiche”, ha sottolineato Jozef Síkela, il ministro ceco dell’Industria e del Commercio, parlando per la presidenza di turno Ue.

A partire dal 2035 quindi, non saranno più vendute nuove auto a benzina o diesel. Tra alcuni anni nel 2026 la Commissione sarà chiamata a valutare i progressi fatti e potrà riesaminare gli obiettivi, se questo dovesse risultare necessario, tenendo conto anche dell’andamento degli sviluppo tecnologici e della sostenibilità sociale di questa transizione.

“Abbiamo un accordo! Non c’è da meravigliarsi che il primo accordo Fit for 55 sia sugli standard delle auto a Co2: il ritmo del cambiamento negli ultimi anni è stato davvero notevole. L’industria automobilistica dell’Ue è pronta, i consumatori sono desiderosi di abbracciare la mobilità a emissioni zero. Quindi andiamo avanti a tutta velocità”, ha commentato il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans.