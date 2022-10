Stufa o camino a legna? Risparmia subito ma fai attenzione a questi dettagli

Riscaldarsi con la legna nel camino o nella stufa potrebbe essere un’idea per sopperire al prezzo del Gas. Ma è davvero conveniente?

Abbiamo deciso che il riscaldamento col Gas, quest’anno, non ci conviene. Vogliamo passare ad un impianto a biomasse, ovvero a legna. Ma sarà davvero una buona idea? Andiamo a considerare i pro e i contro di questa eventualità.

Scegliere tra stufa o camino a legna: chi fa risparmiare di più?

Il perdurare della guerra in Ucraina, l’abbiamo capito, conviene di certo a più di un “soggetto”. Tranne che ai comuni cittadini, che in pochi mesi si sono ritrovati con inflazione alle stelle e prezzi improponibili su tutto. Riscaldamento compreso.

Ognuno, dunque, fa le sue valutazioni, pensa al budget disponibile, ma anche al comfort, alla sostenibilità e a come riscaldare la casa senza rischiare di sbagliare tutto. Infatti, nonostante le numerose informazioni che circolano a riguardo, può risultare difficile prendere una decisione. Usare di meno i termosifoni? Passare al Pellet? Rispolverare il Caminetto? Le variabili sono tante e, purtroppo, anche le incognite.

Cerchiamo allora di approfondire uno dei tanti aspetti di questa crisi energetica, andando a valutare i pro e i contro del riscaldamento con la legna da ardere.

I vantaggi della legna, conviene ancora oggi?

Cominciamo a elencare i principali aspetti positivi e negativi insiti nel riscaldamento a legna. Per prima cosa, esistono numerose stufe e caldaie che funzionano con questo combustibile, e dunque possono soddisfare molte esigenze. Infatti, a parte il classico caminetto che scalda una stanza sola, si possono trovare in commercio le stufe tirolesi. Sono dei veri e propri impianti che consumano poca legna ma che, grazie a determinate caratteristiche, rilasciano calore diffuso per molto tempo.

contro: le stufe tirolesi costano diverse migliaia di euro e serve molto spazio per stoccare la legna.

Ci sono poi anche le stufe a legna che si possono usare per cucinare, e dunque risparmiare anche sul gas uso cottura. E anche le caldaie a legna, che possono essere collegate all’impianto esistente e fornire anche acqua calda sanitaria.

contro: parliamo di modifiche e interventi complessi che sono impensabili da fare in autonomia. Dovremo chiamare una ditta specializzata e andare a investire diversi soldi.

Altri vantaggi nello scegliere il riscaldamento a legna sono sicuramente il comfort e l’indipendenza dall’elettricità. Infatti il calore diffuso dal fuoco dona a molte persone un benessere maggiore rispetto a quello dei termosifoni. Poi una stufa a legna si accende manualmente, a differenza ad esempio delle stufe a Pellet o delle caldaie che hanno bisogno che ci sia la corrente.

Vantaggi e svantaggi tra stufa e camino a legna: eccole

Non dimentichiamoci poi la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali e bonus, perché gli impianti a legna rientrano tra quelli a biomasse. Quindi un investimento eventuale può anche avere il suo ritorno economico.

Passiamo però agli svantaggi che attualmente colpirebbero chi decide di passare al riscaldamento col legname. Per prima cosa, il prezzo di questo combustibile – a causa dell’inflazione, della guerra e della speculazione – è praticamente raddoppiato . Se fino all’anno scorso 10 quintali di legna costavano sui 120-150 euro, oggi dovremo spendere almeno 300 euro .

Da ultimo ma non per ultimo, ricordiamo che stufe e caminetti necessitano di manutenzione come gli altri impianti. Un intervento sulla canna fumaria da parte di uno spazzacamino professionista può regalarci qualche "brutta" sorpresa

, e fare in autonomia è altamente sconsigliato a meno che non si sia davvero esperti. Inoltre bruciare la legna comporta più sporco e più polvere, e dobbiamo avere dello spazio adeguato per stoccarla e farla stagionare.

Una volta però tenuti in considerazione tutti i fattori potremo scegliere con maggior serenità se sia il caso di passare alla legna oppure no.