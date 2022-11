Spesa al discount: con questo trucco risparmierai ancora di più, è provato

Questo è uno dei trucchi più antichi ed efficaci per risparmiare alla cassa, anche se con la fretta della vita moderna spesso tendiamo a non farlo. Fare una lista della spesa con solo i prodotti di cui hai veramente bisogno ti impedirà di acquistare d’impulso o per capriccio e ti recherai direttamente solo presso i reparti di alimenti di cui necessiti, il che porterà a notevoli risparmi.

Stesso discorso per i prodotti a base di carne o di mare: quelli della salumeria o della pescheria saranno sicuramente più economici rispetto a quelli già confezionati.

Meno cereali nella confezione. Meno pasta. Gelati sempre più piccoli. In realtà oggi paghi lo stesso prezzo o più ma ad una quantità del prodotto in confezione più bassa. Questa è una strategia ingannevole chiamata “shrinkflation” finalizzata a far spendere di più il consumatore, ma per una minore quantità del prodotto acquistato.

Il fenomeno va avanti da decenni, ma tende ad essere più comune quando i costi aziendali aumentano, come nel caso dell’inflazione che stiamo assistendo nell’ultimo periodo. Tuttavia, gli esperti dicono che c’è un modo per combattere questo fenomeno: confrontare il prezzo per unità, il prezzo al chilo o il prezzo per litro, di prodotti simili per capire quale sia l’offerta migliore.