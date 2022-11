Pannelli fotovoltaici da balcone: quanto sono davvero efficienti

Se l’installazione dei pannelli fotovoltaici rappresenta una spesa insostenibile, da ora ci si potrà affidare ai nuovi mini-pannelli da balcone. Questi impianti sono poco costosi e permettono di recuperare l’investimento in pochissimi anni.

I mini-pannelli da balcone sono del tutto simili a quelli convenzionali che generalmente vengono installati sui tetti, tuttavia sono molto più abbordabili per le famiglie e promettono una buona fornitura energetica derivata da fonti rinnovabili.

Come funzionano i pannelli fotovoltaici da balcone

I pannelli fotovoltaici sono pannelli di piccole dimensioni che vengono montati sui balconi delle case e si collegano ad una presa di corrente dedicata. Questo impianto può essere anche dotato di una batteria di accumulo, così da non perdere energia.

A differenza degli impianti convenzionali, questi vengono venduti già pronti all’uso per cui è sufficiente collegare la spina alla presa, assicurandosi che l’impianto elettrico di casa supporti un carico importante come quello del pannello.

Un sistema “Plug & Play” può arrivare a far risparmiare anche parecchio, infatti se usato correttamente può produrre una discreta quantità di energia che può arrivare anche a 400kWh di elettricità. Un utilizzo ottimale quindi permetterebbe di risparmiare anche 260 euro all’anno.

Per evitare di disperdere tutta l’energia inutilizzata si può anche scegliere un modello con batteria di accumulo, così da non far confluire l’elettricità direttamente nella rete pubblica.

Come scegliere il pannello fotovoltaico perfetto

Prima di progettare il proprio mini impianto fotovoltaico, è necessario:

assicurarsi che il balcone sia adatto all’installazione e possa sopportare il peso dell’impianto (circa 25 chilogrammi per un modulo da 300 watt con dimensioni di 1,70 x 1,00 metri), e la stessa resista a velocità del vento più elevate;

verificare presso l’ufficio edilizia del proprio Comune, se bisogna richiedere una licenza edilizia (di solito non è così) o se nella zona di residenza l’installazione di questi impianti non è consentita, ad esempio in un centro storico;

nel caso di un edificio plurifamiliare, chiarire in anticipo con l’amministratore se l’installazione è consentita e quale sia la procedura prevista;

informare l’assicurazione dell’installazione.

Il prezzo di un mini pannello fotovoltaico si aggira intorno ai 600-800 euro ed è anche possibile avere una detrazione al 50% grazie ai bonus offerti dallo Stato.

Nel caso in cui si voglia godere della detrazione fiscale, si dovrà tenere traccia del bonifico parlante emesso durante l’acquisto dei pannelli, che dovrà includere la causale del versamento, l’art. 16-bis DPR 917-1986, il codice fiscale e la partita IVA del venditore e il codice fiscale dell’acquirente.