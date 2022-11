Hai bisogno di un frigo nuovo? Scopri quali ti faranno risparmiare sulla bolletta

Nonostante ci si stia avvicinando alla stagione fredda, un frigorifero perfettamente funzionane è assolutamente indispensabile nelle cucine di tutte le case. Alcuni modelli di ultima generazione possono anche far risparmiare parecchio sulle bollette.

Il frigorifero è sicuramente un investimento piuttosto costoso da affrontare, specialmente in questo periodo, sceglierne uno che faccia risparmiare nel lungo periodo è una delle poche opzioni che rimangono attualmente disponibili per combattere il caro bollette.

I consumi del frigorifero

Calcolare l’effettivo consumo di un frigorifero è difficile in quanto entrano in gioco tutta una serie di fattori ambientali che possono compromettere la veridicità dei calcoli. Sul consumo incidono la temperatura esterna, quella interna al frigo ed al freezer, quanto viene riempito e quando, quanto spesso viene sbrinato e così via.

Generalmente però si ci può affidare alla classe energetica per avere un’idea un po’ più chiara, infatti ogni elettrodomestico è classificato dalla A+++ alla D, o meglio era, dato che l’Europa ha deciso di cambiarla dato che risultava essere obsoleta e confusionaria.

Ad oggi, per verificare l’efficienza di un frigorifero ci si può basare sulla scala A-G (il classe A+++ ad oggi quindi risulta essere il classe C), ricordando che la classe A consuma la metà della classe G, apportando risparmi notevoli in bolletta.

Quale frigorifero acquistare

Anche se il prezzo potrebbe risultare proibitivo, bisogna tenere a mente che un frigorifero di ultima generazione, di classe A o B ha una vita garantita di tanti anni, in cui il risparmio sulla bolletta può essere ben visibile ad ogni nuova emissione.

Ecco una classifica dei migliori frigoriferi presenti su Amazon:

Samsung RL38A776ASR/EF – Classe A

Questo frigorifero Samsung è certificato come classe A, ha un freezer integrato ed ha una capacità di 387 litri. Ha a disposizione un cassetto in cui è possibile scegliere il livello di umidità così da mantenere più a lungo gli alimenti.

Samsung RB38A7B6AB1/EF – Classe A

Anche questo Frigorifero, di classe A ha la capacità di 387 litri con freezer integrato. Le pareti in acciaio permettono una conservazione ottimale del freddo e degli alimenti permettendo una riduzione dei consumi.

Samsung RB38A7B6BSR/EF – Classe B

Il prezzo di questo frigorifero è leggermente più basso, così come la classe che non è più il top di gamma (ma corrisponde comunque ad un livello sopra al top della scala usata in precedenza). Anche qui è integrato il freezer e le pareti sono in acciaio, così da mantenere il freddo in maniera eccellente.