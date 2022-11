Cinema: in arrivo importanti sconti per tutti gli appassionati del grande schermo

Con l’obiettivo di riempire nuovamente le sale cinematografiche, il ministro della Cultura del nuovo Governo Meloni, ha annunciato importanti sconti sull’acquisto dei biglietti per il cinema. Ecco tutti i dettagli sul nuovo Bonus cinema.

La pandemia e i lockdown hanno, senza dubbio, messo in seria difficoltà il settore cinematografico che continua a registrare un vertiginoso calo degli incassi. Ebbene, con l’intento di convincere i cittadini a tornare al cinema, interviene il neo ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano che ha annunciato l’arrivo di un importante sconto per l’ingresso al cinema. Scopriamo in che cosa consiste il nuovo bonus cinema, a chi spetta e a quanto ammonta lo sconto previsto.

Bonus Cinema: l’ingresso in sala a prezzo scontato

Nel 2022 oltre il 60% della popolazione non si è mai recata al cinema e 7 italiani su 10 vanno al cinema molto meno di prima. Insomma, i cinema italiani sono in enorme difficoltà e lo dimostrano le dolorosissime chiusure di molte sale, con un picco tra quelle indipendenti e dislocate in provincia. Tra le cause principali ci sono, ovviamente, le chiusure e le misure restrittive obbligate dal Covid, ma anche l’enorme diffusione delle piattaforme di streaming.

Ad intervenire con decisione, con l’intento di risollevare la triste sorte del cinema italiano è il neo ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Il ministro alla cultura del nuovo governo di centrodestra, al fine di riportare gli italiani al cinema e riempire nuovamente le sale cinematografiche, ha proposto un taglio dei prezzi dei biglietti, con uno stanziamento previsto di ben dieci milioni di euro.

Bonus Cinema: a chi spetta e a quanto ammonta lo sconto

Proprio come ha precisato il ministro alla cultura del nuovo governo di centrodestra, il bonus cinema prevede uno sconto diretto da richiedere sul prezzo da pagare per l’ingresso al cinema ed è rivolto sostanzialmente a tutti. Dunque, senza alcuna limitazione in base all’ISEE o all’età. L’unico requisito necessario per accedere al bonus cinema, è essere in possesso di SPID (sistema di identità digitale).

Per quanto riguarda le procedure da seguire, non ci sono ancora dettagli chiari, tuttavia, grazie a questo nuovo bonus si potrà avere tra i 3 ed i 4 euro di sconto sul prezzo del biglietto. Lo sconto è utilizzabile fino alla fine delle risorse finanziarie messe in campo, che come abbiamo già anticipato, si tratta di un tetto di dieci milioni di euro per riportare gli italiani nelle sale.