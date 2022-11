Una cifra mai vista prima nella storia del gioco. Da più di un anno nel mirino di moltissimi italiani: l’ultimo 6 da 156 milioni di euro è infatti stato centrato oltre 500 giorni fa, il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche Un giocatore lombardo di Lodi si è aggiudicato il più grande jackpot dell’intera storia del SuperEnalotto il 13 agosto 2019.

Il jackpot aveva raggiunto un valore di 209.160.441 €, non essendo stato assegnato per più di un anno. La schedina vincente è stata venduta presso il Bar Marino, situato in Via Cavour 46.