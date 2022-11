Se ricevi spesso chiamate da questo numero, potrebbero essere loro

Ti chiamano da questo numero: 0221120171? Chi è il mittente? Qual è la finalità della chiamata? Bisogna prestare massima attenzione.

Quante volte riceviamo continue chiamate indesiderate? Troppe. Spesso e volentieri si tratta di numeri di telefono sconosciuti e le sorprese si svelano solamente alzando la cornetta e rispondendo alla chiamata. Molto spesso quando vediamo un numero a noi sconosciuto decidiamo di non rispondere o di bloccare la chiamata.

In ogni caso è possibile sempre intervenire con il nostro smartphone e sfruttare la sezione “spam” della casella di posta elettronica. Grazie a questa sezione è possibile controllare per evitare che importanti comunicazioni vadano a finire nel cestino e vengano cancellate definitivamente.

Bisogna stare attenti a non cadere nella rete di phishing, è facile esserne vittime. I truffatori e i malintenzionati si sono fatti sempre più furbi e le comunicazioni hanno un aspetto assimilabile a quello della banca di fiducia o all’INPS. Il rischio per ogni vittima è quello di farsi “rubare” dati sensibili e i risparmi accumulati sul conto.

Ricevi spesso chiamate dal numero di telefono 0221120171? Chi può essere il mittente? Si tratta di un numero sconosciuto che spesso ti chiama quando sei a lavoro o quando sei in fila alla banca o quando sei in attesa di ricevere una prestazione sanitaria. Bisogna stare attenti a non cadere nelle trappole.

Tra i numeri di telefono che contattano con maggiore frequenza ed insistenza in questo periodo c’è proprio il numero 0221120171. A chi appartiene questo numero di Milano?

Tale numero appartiene ad una società di telemarketing. Si può decidere di bloccare il numero, se disturba, con la funzione “spam” della rubrica dello smartphone. Altrimenti, con atteggiamento gentile, si può pazientemente ascoltare e declinare l’invito rispondendo di non essere assolutamente interessati. L’importante è non fornire alcun dato sensibile.

Spesso e volentieri le società di telemarketing contattano i clienti al telefono per promuovere le proprie offerte, prodotti o servizi. La finalità è quella di vendere e sponsorizzare.

Quando si riceve una chiamata al telefono a cosa bisogna prestare attenzione? È bene NON fornire alcuna informazione in merito ai dati sensibili o dati relativi al proprio conto corrente o alla carta di credito. Per questo, è bene ascoltare attentamente le parole dell’operatore telefonico e declinare l’offerta o l’invito a compiere un’azione.

Si ricorda che nessuna banca o ente previdenziale richiede telefonicamente o via email dati relativi al cliente. Anzi, è bene segnalare sempre alle autorità preposte, tra cui Polizia Postale e Forze dell’Ordine.