Bollette luce e gas troppo elevate? Adesso puoi fare ricorso, scopri come

Bolletta Luce e Gas: ecco come fare ricorso o chiedere la rateizzazione del salasso in bolletta.

Caro bollette energia elettrica e gas stanno mettendo in ginocchio le famiglie italiane e molte imprese italiane sono costrette ad abbassare la serranda.

Come fare per poter pagare di meno la bolletta, la soluzione

L’inflazione galoppa e anche il prezzo della materia energetica sta subendo un incremento. Come fare per fare fronte ai continui rincari delle bollette? Già il precedente Governo di Mario Draghi era intervento con il Decreto Aiuti approntando due bonus: uno da 200 euro per tutti coloro con un reddito inferiore ai 35.000 euro ed uno di 150 euro per tutti coloro con un reddito inferiore ai 20.000 euro.

Quest’ultimo bonus verrà accreditato entro la fine del mese di novembre. In attesa che il nuovo Governo del Premier Giorgia Meloni possa prevedere un piano ad hoc per fare fronte all’emergenza energetica, è bene ricorrere alle buone e virtuose azioni volte a risparmiare sulla bolletta energia elettrica e gas. C’è anche la possibilità di presentare ricorso per contestare le bollette energetiche troppo onerose. Ecco come si può procedere.

Il caro energia sta pesando decisamente sulle tasche di famiglie e imprese, e sta anche spingendo verso l’alto il costo di molti beni di consumo. Ci sono alcuni segnali positivi che potrebbero indurre a pensare che il prezzo delle bollette potrebbe presto scendere. L’incremento del prezzo della materia energetica sul mercato all’ingrosso è stata la causa principale dei rincari in bolletta.

Questo incremento ha impattato su tutte le voci relative agli oneri e servizi come quella del trasporto dell’energia e dell’approvvigionamento. Inoltre, ad impattare sul caro bollette è stata anche la ripresa dei consumi post pandemia, le mosse speculative degli operatori internazionali e il perdurarsi del conflitto bellico in Ucraina.

Caro bollette, ecco come presentare il ricorso

Se le bollette energetico sono un vero e proprio salasso è possibile contattare il servizio clienti del gestore per chiedere delucidazioni in merito. Nel caso in cui non si ricevano risposte esaustive, è possibile optare per un reclamo scritto al quale si deve allegare il numero della fattura, la motivazione per la quale si ritiene che l’importo addebitato non sia corretto ed il codice cliente.

Per alleggerire la spesa mensile è possibile richiedere la rateizzazione delle bollette energetiche. La rateizzazione può essere richiesta in modo immediato senza dover attendere la scadenza della bolletta. Sia le famiglie che le aziende possono dilazionare il pagamento della bolletta: basta contattare il servizio clienti.