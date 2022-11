Bonus bollette: cosa cambia con il nuovo Governo? Ti piacerà

Il bonus bollette è stato uno dei sostegni più richiesti nel 2022, specialmente da parte delle famiglie che vivono in condizioni economiche così gravi da non riuscire a provvedere al pagamento delle utenze. Con il nuovo Governo il bonus subirà dei cambiamenti molto interessanti.

Il Governo di centro destra della Meloni è pronto a rivoluzionare il bonus bollette così che possa essere richiesto da un pubblico più ampio, senza avere la necessità di rientrare in un tetto massimo di ISEE (il quale ad oggi corrisponde a 12mila euro).

Il problema delle bollette

Secondo i dati degli esperti le bollette arriveranno a costare oltre 5000 euro a famiglia, raddoppiando la somma totale dello scorso anno. Questo aumento repentino che ha coinvolto non solo l’Italia, ma tutta l’Europa, ha origine dall’inflazione, dall’attuale situazione mondiale e dalle speculazioni.

L’inflazione in Italia è arrivata a raggiungere il 12% in pochissimi mesi, creando dei disagi incredibili alle famiglie, che hanno assistito all’aumento dei prezzi del carburante, degli alimenti, dei prodotti di prima necessità e delle utenze, perdendo quasi completamente il proprio potere di acquisto.

Lo Stato ha tentato di provvedere al sostegno economico dei cittadini erogando bonus una tantum alle categorie più svantaggiate, tuttavia l’incrinarsi dei rapporti tra Europa e Russia ha fatto sì che venissero bloccate praticamente tutte le forniture di gas naturale, risorsa che si trova alla base di ogni sistema produttivo.

Come cambierà il bonus con la Meloni

Ad oggi il Bonus bollette, o bonus sociale, consiste in uno sconto automatico che avviene direttamente in bolletta, il quale viene applicato alle famiglie che vivono in una situazione di disagio economico e che vivono con un ISEE inferiore ai 12mila euro.

La soglia è stata già aumentata a fine Marzo 2022, innalzandola dai precedenti 8.265, per far fronte ai rincari del gas e della luce, ampliando la platea dei beneficiari che hanno raggiunto i 5,2 milioni di utenti.

Il nuovo Governo vorrebbe apportare delle modifiche che lo renderanno ancora più inclusivo, alzando il vincolo dell’ISEE ad un tetto massimo di 15mila euro oppure togliendolo del tutto.

Per richiedere il bonus quindi, senza la presenza di modifiche ufficiali, bisogna soddisfare uno di questi requisiti:

avere un ISEE inferiore ai 12 mila euro annui

avere almeno 4 figli e un ISEE inferiore ai 20mila euro

essere titolare del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza

Le bollette intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare saranno scontate per un anno, tuttavia si potrà scegliere solo un’utenza tra acqua, luce e gas.