Qual era il prezzo di un quotidiano negli anni ’70? E di un caffè? Non ci crederai

In Ottobre, al Salone di Torino, la Nuova 500 viene offerta in due versioni: “economica” che costa 465 mila lire e “normale” con miglioramenti alla carrozzeria, che costa 490 mila lire . Per la prima volta la “piccola” di Mirafiori ha incontrato qualche difficoltà a diffondersi.

Costava 490 mila lire la Fiat 500 quando debuttava il 4 luglio 1957. Era l’evoluzione della Topolino, che stava perdendo il appeal, e si presentava come una macchina per tutti.

Quanto costava andare al cinema negli anni 70?

Eppure non sono pochi gli italiani pronti a scommettere che per un ingresso pagavano sette o massimo 9 mila lire. Prezzi in vigore alla fine degli anni ’80. Persino sul ridotto la memoria inganna. I film di mercoledì’ o martedì’, secondo la città’, non costavano 5 mila lire come molti credevano di ricordare.