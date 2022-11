Quanto costa riscaldarsi con le stufe a pellet? E quanti sacchi ci vogliono?

Corsa alle stufe a pellet negli ultimi anni in Italia, ma il costo per riscaldare casa è esploso da alcuni mesi a questa parte.

Quanto costa riscaldarsi con le stufe a pellet? E quanti sacchetti ci vogliono al giorno? Scopriamolo nell’articolo.

Pellet, quanto costa e quanti sacchetti ci vogliono

Corsa a comprare stufe a pellet per riscaldare casa in inverno e mettersi al riparo dall’esplosione dei costi del gas. Peccato che le famiglie stiano accusando forti rincari anche ricorrendo a questo metodo di riscaldamento, che ci vede primeggiare in Europa con 2,2 milioni di impianti installati, di cui per il 99% con potenza inferiore a 35 kWh.

Nei primi cinque mesi di quest’anno, le vendite sono schizzate del 28%. Sta di fatto che molti italiani vi avevano fatto affidamento negli ultimi anni proprio per i costi contenuti, mentre adesso la musica è cambiata. Un sacchetto di pellet da 15 kg è venduto mediamente a 12 euro l’uno, mentre un anno fa di questi tempi si riusciva con soli 5 euro.

E pensate che la stagione fredda non è ancora arrivata. In queste settimane, il clima mite ci sta facendo risparmiare su gas e luce. Non appena gli italiani inizieranno a riscaldare le abitazioni, verosimile che i prezzi schizzino ulteriormente. Già si viaggia sui 14 euro al sacchetto, in molti casi.

L’alternativa pellet quanto costa davvero? Ecco la risposta

Esattamente, quanto pellet serve per riscaldare un’abitazione? Una risposta generica non è possibile, ma esistono alcuni dati per farsi un’idea. Il fabbisogno calorico di un’abitazione è dato dai metri cubi moltiplicati per un fattore compreso tra 30 e 40, a seconda della zona climatica in cui si vive. Un sacchetto di pellet da 15 kg di qualità media dovrebbe fornire sui 5.000 Kcal. Per un appartamento di 100 metri quadrati e con altezza di 2,70 metri, mediamente ci vorranno quasi 2 kg di pellet l’ora.

Un sacchetto durerà una giornata, supponendo che riscalderemo l’abitazione per 7-8 ore al giorno. Se estendessimo la durata del riscaldamento a 12 ore, ci servirebbe un sacchetto e mezzo al giorno.

Nell’esempio di cui sopra, con un sacchetto di pelle sui 12 euro il costo per l’inverno – 120 giorni – sarebbe compreso tra 1.400 e oltre 2.000 euro. Una bella batosta, considerato che l’anno scorso ce la saremmo cavata con 6-900 euro. La crisi dell’energia è entrata persino dentro le stufe a pellet. Aspettiamo novità per i prossimi mesi invernali, che non cambi qualcosa in meglio.