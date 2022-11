In seguito ad una scrupolosa indagine, gli esperti di Altroconsumo hanno stilato un’interessante classifica sulle migliori marche di acqua naturale in bottiglia da acquistare nei supermercati. Ecco qui i risultati.

L’Italia è prima in Europa per consumo di acqua in bottiglia. Infatti, secondo alcune indagini sembra che ogni italiano consumi mediamente 220 litri all’anno. Alla luce di tutto questo, Altroconsumo attraverso i suoi esperti, ha pensato bene di mettere alla prova 35 marchi di acqua naturale in bottiglia presenti nei supermercati, verificandone qualità ed eventuali difetti. Ne è venuta fuori una classifica piena di sorprese, scopriamola insieme.

Acqua naturale in bottiglia: le migliori marche da acquistare nei supermercati

Basta dare un’occhiata agli scaffali dei nostri supermercati per capire che in commercio esistono davvero tantissimi tipi e marche di acqua in bottiglia. Questa così ampia gamma di prodotti, rende spesso la scelta un’impresa piuttosto ardua. Ad intervenire in soccorso di noi consumatori “confusi”, ci sono gli esperti di Altroconsumo che attraverso una certosina indagine sono riusciti a stilare una interessante classifica delle migliori marche di acqua in bottiglia, da acquistare nei supermercati.

Acqua naturale in bottiglia: la classifica di Altroconsumo

Gli esperti di Altroconsumo hanno analizzato 35 marchi di acqua in bottiglia sulla base di una serie di criteri. È stato valutato il contenuto di sali minerali, l’etichetta, la presenza di metalli e contaminanti e la qualità della bottiglia. Ebbene, i risultati dei test hanno promosso a pieni voti solo 7 tra i 35 marchi analizzati e hanno consegnato la medaglia d’oro all’Acqua Smeraldina di Tempio Pausania, in Sardegna, venduta nei supermercati a circa 0,39 centesimi. Ad occupare il secondo gradino del podio, troviamo l’acqua Rocchetta con un costo medio pari a 0,33 euro, seguita a ruota dall’acqua Recoaro, venduta a circa 0,20 euro.

Fuori dal podio, ma sempre considerate di ottima qualità secondo i test effettuati dagli esperti di Altroconsumo, troviamo l’acqua San Bernardo, che costa 0,31 euro, l’acqua San Benedetto, venduta a circa 0,20 euro, l’acqua Lauretana, con un costo medio di 0,33 euro e l’Alpe Guizza venduta a soli 0,09 euro. Ed è proprio quest’acqua che nasce nelle Alpi Piemontesi, la vera sorpresa di questa classifica, a dimostrazione del fatto che non sempre “piccolo prezzo” è sinonimo di poca qualità.

Tra le altre cose, secondo quanto riporta la rivista Altroconsumo, l’acqua Alpe Guizza sarebbe anche il miglior prodotto da acquistare al supermercato in base al rapporto qualità / prezzo.