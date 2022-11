Pasta: scopri la migliore da acquistare al supermercato, dopo l’aumento dei prezzi

Dopo il rincaro dei prezzi, quale sarà la migliore pasta da acquistare al supermercato? Ecco cosa suggeriscono Altroconsumo e Salvagente.

Nonostante, le mode alimentari, il cambiamento degli stili di vita e, soprattutto, il vertiginoso aumento dei prezzi, per il 46% degli italiani la pasta resta l’alimento preferito e da consumare ogni giorno. Ma quale scegliere tra quelle proposte sugli scaffali dei supermercati, ora che i prezzi sono sensibilmente aumentati?

Pasta: qual è la migliore da acquistare al supermercato, dopo l’aumento dei prezzi

Nel giro di pochi mesi la pasta in vendita al supermercato è aumentata del 38%, ma nonostante l’aumento dei prezzi ci stia letteralmente svuotando le tasche, noi italiani restiamo dei mangioni di pasta! Proprio non riusciamo a rinunciare ad un buon piatto di pasta in tavola. Ma dopo gli aumenti dei prezzi, quali sono i migliori marchi di pasta da acquistare nei supermercati?

In tal senso, può esserci di aiuto il parere degli esperti di Altroconsumo e Salvagente, due tra le più autorevoli riviste per i consumatori. Sulla base di diversi parametri e dopo l’immancabile prova dell’assaggio, hanno stilato una interessante classifica sui migliori marchi di pasta che si trovano sugli scaffali della Grande distribuzione organizzata.

Migliore pasta: la classifica secondo Altroconsumo e Salvagente

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro per la pasta migliore dopo l’aumento dei prezzi è il marchio di pasta della Basilicata, La Molisana. La pasta De Cecco, invece, occupa il secondo gradino del podio, seguito a ruota dalla arci nota pasta Voiello.

Al quarto posto della top ten di Altroconsumo e Salvagente, la pasta a marchio Coop, che tra le altre cose rappresenta anche il prodotto con il miglior rapporto qualità prezzo tra i marchi in classifica. Seguono, rispettivamente al quinto e al sesto posto della classifica, la pasta Rummo e il marchio di pasta italiano conosciuto in tutto il mondo, Barilla. Tra i primi dieci marchi di pasta migliori da acquistare al supermercato, anche lo storico marchio di Palermo, Libera Terra, che si piazza al settimo posto. Ad occupare la posizione numero otto della classifica troviamo la pasta Garofalo, celebre pastificio di Gragnano in provincia di Napoli.

Segue alla nona posizione della classifica la pasta a marchio Esselunga e chiude la carrellata dei dieci migliori marchi di pasta da scegliere tra gli scaffali dei supermercati, il brand specializzato nella produzione di prodotti bio, Alce Nero.