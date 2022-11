Lotteria degli scontrini, cambia tutto: vinci immediatamente

Lotteria nazionale degli scontrini: nuove dinamiche di vincita, quali sono

Nelle modalità attuali per partecipare alla lotteria degli scontrini bisogna mostrare il proprio codice alla cassa.

In questo modo si partecipa alle 5 estrazioni mensili, con premi da 10mila a 100mila euro per gli acquirenti e all’estrazione del super premio annuale da 5 milioni di euro per l’acquirente e un milione per l’esercente. Alla luce della scarsa partecipazione, il governo ha però deciso per un restyling.

L’obiettivo è rendere più semplice e immediata la lotteria degli scontrini, in modo da dare una spinta all’utilizzo dei pagamenti elettronici al posto dei contanti.

La novità più grande riguarda la possibilità di scoprire istantaneamente se si è tra i vincitori del premio. Un meccanismo che richiama più al “gratta e vinci” che alla classica lotteria. Per verificare l’esito della “giocata” basterà inquadrare con lo smartphone il codice QR presente sullo scontrino, senza dover quindi attendere l’esito dell’estrazione settimanale o annuale.