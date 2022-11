Integratore alimentare richiamato dal Ministero: cosa hanno trovato al suo interno

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di diversi lotti e formati di un integratore alimentare per capelli e unghie.

Si chiama Anacaps Expert a marchio Ducray per il rischio della presenza di particelle di vetro di dimensioni inferiori a 630 micron.

Le confezioni interessate sono le seguenti:

Anacaps Expert in formato da 5 capsule (campione omaggio) con i numeri di lotto 2K1RJ e 2K1RG e il termine minimo di conservazione (Tmc) 07/2024;

con i numeri di lotto 2K1RJ e 2K1RG e il termine minimo di conservazione (Tmc) 07/2024; Anacaps Expert in formato da 30 capsule con i numeri di lotto 2K1RF, 2K1MD e 2K1MC e il Tmc 06/2024;

con i numeri di lotto 2K1RF, 2K1MD e 2K1MC e il Tmc 06/2024; Anacaps Expert in formato da 3×30 capsule con i numeri di lotto 2K1RF, 2K1MD e 2K1MC e il Tmc 06/2024.

L’integratore richiamato è prodotto dall’azienda PFDC Laboratoires Dermatologiques Ducray nello stabilimento di Le Payrat, Cahors, in Francia.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di sospendere il consumo dell’integratore alimentare con i numeri di lotto segnalati e restituirlo al punto vendita o alla farmacia in cui è stato acquistato (formati da 30 capsule e 3×30 capsule) o ricevuto in omaggio in formato da 5 capsule.

Quindi gli operatori del settore alimentare – OSA – hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato.

In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.

Inoltre bisogna sapere che la pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASl. Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi.

Sono autentici e assolvono agli obblighi di informazione ai consumatori soltanto i richiami e loro revoche pubblicati nel portale del Ministero della Salute. Il Ministero della salute non è responsabile di avvisi non pubblicati nel portale e di eventuali manipolazioni o falsi diffusi on line, per i quali si riserva denuncia all’autorità giudiziaria.

