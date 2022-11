Mai sognato di lavorare su una nave? Costa Crociere cerca personale, approfittane!

Navigare per mari come, fanno i pirati, ma godendo di tutti i vantaggi di una nave da crociera è un po’ il sogno di tutti e ora, se si ha voglia di lavorare a contatto con diverse culture senza doversi fermare in un ufficio, si può partecipare alle selezioni del personale di Costa Crociere.

La compagnia di navigazione sta per aprire le selezioni per diverse figure professionali indispensabili all’interno delle navi da crociera. I requisiti sono pochi e si potranno ricoprire ruoli di prestigio all’interno delle navi di una delle compagnie più famose in tutto il mondo.

La storia di Costa Crociere

Costa Crociere è l’unica compagnia del settore a vantare la bandiera italiana, ha attualmente 26 navi in servizio che possono arrivare ad ospitare 88mila passeggeri da ogni parte del mondo. Il gruppo Costa ha cominciato a viaggiare intorno al mondo dal 31 Marzo 1948, solcando i mari da Genova a Buenos Aires a bordo della nave da crociera Anna C.

I più alti valori dell’azienda sono rivolti alla sostenibilità, all’inclusione ed all’innovazione, promuovendo un modello di business puntato allo sviluppo sostenibile e valorizzando la diversità assumendo persone da ogni parte del mondo, creando un ambiente privo di qualsiasi forma di discriminazione.

Chi volesse far parte del team di dipendenti di Costa Crociere può approfittare della selezione che avverrà totalmente online il 9 Novembre 2022.

Le posizioni aperte

Le figure ricercate spaziano dai settori dell’accoglienza per arrivare alla vendita di prodotti e servizi a bordo delle navi, più nello specifico le selezioni riguarderanno:

Accompagnatore e vendita escursioni – Tour Expert

Aiuto Cuoco – Commis Cucina

Aiuto Pasticcere – Commis Pastry

Animatore – Animator

Demi Chef di Cucina

Demi Chef Pasticcere

Receptionist Hotel – Hospitality Operator

I requisiti necessari per procedere con la selezione comprendono l’ottima conoscenza della lingua inglese e l’esperienza maturata nel campo per cui ci candida.

Per candidarsi è sufficiente consultare la piattaforma riservata al Recruiting day Costa, dove saranno presenti tutte le offerte di lavoro a cui poter accedere.

La selezione avverrà in 4 fasi:

Prima di tutto occorre registrarsi all’interno dell’annuncio di interesse, allegando il proprio CV completo e dettagliato su cui si baserà la scelta

Il suddetto CV verrà esaminato dallo staffo di LavoroTurismo.it che si occupa della ricerca del personale

Nel caso in cui il profilo venga considerato idoneo si riceverà una mail per prenotare un colloquio finale con il personale di Costa Crociere il 9 Novembre tramite un incontro online

Superato questo step si potrà incontrare direttamente i responsabili HR di Costa Crociere, i quali avranno l’ultima parola sull’assunzione del candidato.