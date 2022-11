Italo cerca hostess da tutta Italia: nessuna esperienza

Le nuove occasioni di lavoro arrivano ad alta velocità. Sono partite le selezioni di Italo Treno finalizzate all’assunzione di nuove risorse da inserire nel team di lavoro.

Per il mese di novembre non sono pochi i profili professionali richiesti.

Italo offre nuovi posti di lavoro: si richiedono hostess da tutta Italia

Nuove opportunità lavorative in un celebre Gruppo dedito ai trasporti in tutt’Italia. Sono partite le selezioni di Italo Treno finalizzate all’assunzione di nuove risorse da inserire nel team di lavoro.

Il mese di novembre si presenta come ricco di possibilità, i profili professionali richiesti non si contano. A seguire tutte le indicazioni essenziali riguardanti la selezione, requisiti che sarà necessario possedere e procedimento per l’invio della candidatura. Sono tante le occasioni lavorative messe a disposizione da Italo Treno per il mese di novembre. I profili professionali differenti così come le sedi.

Innanzitutto il Gruppo è alla ricerca di Hostess e Steward di bordo. Per ricoprire tale posizione sarà necessario aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (ossia la cosiddetta maturità) e contare almeno su esperienza lavorativa biennale.

Sarà necessario contare su una valida padronanza della lingua inglese specie nel parlato, propensione a lavorare su turnazione e nei festivi. Inclinazione al lavoro in squadra e all’interazione empatica con l’utenza. Le stazioni interessate sono quelle di Venezia, Milano, Roma e Napoli

Occorre anche ricoprire la posizione di Macchinista. Come requisito minimo sarà necessario aver conseguito valida certificazione Europea per la guida dei treni e attestazione aggiuntiva di categoria B in corso di validità. In più si richiede di aver maturato almeno un anno di pratica nella mansione.

Non è tutto è fondamentale aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale – ossia la cosiddetta maturità – e disponibilità al trasferirsi in una delle località segnalate a seguire: Roma, Milano, Napoli.

Infine, anche per questa posizione, occorre propensione a lavoro su turnazione e in orari notturni e giornate festive.

Tutte le posizioni richieste da Italo treno: ecco quali sono

Non mancano altre chance lavorative con il Gruppo Italo. Occorre personale da inserire nello staff anche per la sede di Roma. Sono aperte poi le selezioni per personale di staff. Si cercano:

Controller

Tax specialist

Junior regulatory affair

Neolaureati ingegneria gestionale

Controller consolidation

Addetto budget e controlling

A oggi sono quelle appena presentate le posizioni aperte nel Gruppo Italo. Il suggerimento è quello di tenere comunque d’occhio la pagina web ufficiale dell’azienda, alla voce riservata chiamata “Lavora con noi” così da visionare potenziali nuove possibilità.

Per prendere parte alle selezioni di Italo Treno finalizzate all’assunzione di nuove risorse da inserire nel team di lavoro i potenziali candidati dovranno selezionare il profilo di interesse, poi alla conclusione della pagina occorrerà cliccare sul modulo predisposto ad hoc per allegare il proprio curriculum vitae.