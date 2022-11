Ricchi buoni spesa per tutti, fantastico: scopri come ottenerli

Il caro spesa ha messo spalle al muro migliaia di famiglie italiane. Per questo motivo, uno tra i supermercati più amati nel nostro paese, ha lanciato un’interessante iniziativa che permette di vincere ricchi buoni spesa.

Vediamo di cosa si tratta e come approfittare di questa ghiotta opportunità!

In un momento economico particolarmente triste per le famiglie italiane, oltre alle istituzioni sono intervenute in soccorso tante grandi aziende. Molte delle quali stanno lanciando interessanti iniziative per sostenere chi è maggiormente in difficoltà.

Da qui, l’idea di una famosa catena di supermercati low cost, di mettere in palio ricchi buoni spesa per tutti. Tra le altre cose, ottenerne uno è molto semplice, non occorre presentare Isee o altri documenti, basta solo qualche minuto per partecipare ad un sondaggio ed un pizzico di fortuna! Scopriamo tutti i dettagli per approfittare di questa offerta imperdibile!

Ricchi buoni per tutti: di cosa si tratta

Questa imperdibile offerta parte da un’iniziativa promossa da una nota catena di supermercati, che si è fatta conoscere negli anni per l’ottimo rapporto qualità prezzo dei prodotti offerti. Stiamo parlando dei supermercati Lidl.

La catena tedesca ha sempre un occhio di riguardo alle esigenze dei suoi clienti e questa volta ha lanciato un incentivo per tutte le famiglie italiane, davvero imperdibile. In buona sostanza, Lidl ha pensato di regalare dei ricchi buoni spesa, si parla di mille buoni spesa per ogni punto vendita, e per ottenerli basta solo rispondere ad alcune domande di gradimento riguardo il proprio punto vendita di fiducia.

Come ottenere un buono spesa Lidl

Ottenere un buono spesa Lidl è davvero molto semplice. Basterà collegarsi al sito Internet ufficiale della catena di supermercati tedesca, e accedere alla sezione riservata alla valutazione dei negozi. Una volta trovato il punto vendita più frequentato si dovrà compilare un brevissimo questionario di gradimento. Ad operazione completata, sarà necessario inserire il proprio nome e cognome, l’indirizzo email, un numero di telefono cellulare o fisso e attendere il giorno dell’estrazione per scoprire se si è stati selezionati per usufruire di questa ghiotta opportunità.

Chiaramente, la possibilità di partecipare al concorso buoni spesa della Lidl è necessario essere maggiorenni, essere residenti in Italia e firmare il consenso per il trattamento dei dati personali. È possibile partecipare al concorso per vincere un buono spesa gratuito da spendere nei punti vendita della catena Lidl fino al prossimo 21 novembre, salvo eventuali proroghe.