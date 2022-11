Smartphone, conviene ancora usarlo? Sta arrivando una bufera

Come un vero tornado, il caro energia si è abbattuto con forza anche sul settore della telefonia. Attenzione perché, sono in arrivo veri e propri salassi da queste compagnie telefoniche.

Dopo i rovinosi rincari dei prezzi di beni e servizi, è in arrivo un’altra brutta notizia per le famiglie italiane perché aumenterà anche il prezzo delle tariffe telefoniche. Proprio in questi giorni, diverse compagnie telefoniche stanno comunicando ai propri clienti, gli aumenti dei costi sia per i telefoni fissi che per quelli mobili. Ma quanto pagheremo di più per il telefono?

Smartphone: in arrivo salassi dalle compagnie telefoniche

Dopo gli aumenti delle bollette di luce e gas, anche le tariffe telefoniche sembrano destinate ad aumentare. Una stangata davvero inaspettata e dolorosa per le famiglie italiane già in difficoltà.

Aumenti Fastweb

Tra le compagnie telefoniche che hanno già applicato gli aumenti alle tariffe del cellulare c’è Fastweb. Questa compagnia telefonica che vanta milioni di clienti fissi e mobili, diffusi sul territorio nazionale, ha già annunciato rincari per i piani telefonici degli Smartphone, pari a 2 euro al mese. E si temono aumenti che vanno da 1 euro e fino a 5 euro, in base al piano tariffario, anche per quanto riguarda la telefonia fissa. Secondo alcune indiscrezioni, tali rincari potrebbero essere applicati già a partire dal prossimo mese di dicembre.

Aumenti Vodafone Italia

Anche i clienti Vodafone Italia vivono in questi giorni un clima di forte tensione. Infatti, la multinazionale di telefonia mobile e fissa sta provvedendo, proprio in questi giorni, a comunicare ai propri utenti la variazione delle tariffe. Contestualmente, all’invio del modulo da compilare in caso di rescissione del contratto. Ad ogni modo, a partire dal 7 dicembre 2022 alcuni clienti Vodafone di rete fissa subiranno un aumento della loro spesa mensile perché il costo di alcune offerte di rete fissa subiranno un aumento pari a 1,99 euro al mese. Per quanto riguarda la rete mobile, sono previsti aumenti tra i 0,50 e i 0,99 euro al mese, per alcune offerte di Rete Sicura.

Aumenti TIM

La rimodulazione tariffaria ha colpito anche i clienti di un’altra compagnia telefonica, ovvero, la TIM. Le modifiche sono state attivate già a partire dallo scorso 1° settembre. Quando l’operatore telefonico italiano ha inviato un SMS ai clienti di telefonia mobile, comunicando l’applicazione di un incremento del costo mensile pari a 1 o 2 euro.

Chiaramente, lasciando la possibilità di scegliere se recedere dal contratto senza nessun costo, né penali.