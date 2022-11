Argenteria, controlla quella che hai in casa: potrebbe valere tanti soldi

Gli oggetti in argento vantano un gran numero di estimatori, e qualcuno potrebbe valere davvero tanti soldi.

L’argenteria che hai in casa, magari ereditata dalla tua cara nonna, oltre al grande valore affettivo, potrebbe avere un interessantissimo valore economico. Devi sapere, che in giro è pieno di appassionati di collezionismo che, pur di aggiungere un pezzo raro in argento alla propria raccolta, sarebbero disposti a spendere cifre folli!

Come riconoscere un oggetto in argento

Hai deciso di mettere via alcuni oggetti in argento e vuoi un guadagno extra vendendoli? Allora ti sarà utile sapere, che in giro c’è molta richiesta di argenteria e soprattutto, è davvero ben pagata! Tuttavia, affinché tu possa ricavare una bella sommetta dalla tua vendita è necessario controllare che si tratti di oggetti effettivamente in argento. Non sai come fare? Te lo spieghiamo noi!

Innanzitutto, cerca il timbro. Devi sapere che chi vende argento lo marca con dei numeri che possono essere 999, 925, 900, 835 oppure 800, che indicano la percentuale di argento puro nel pezzo. Per essere più sicuro, potresti fare una contro prova utilizzando una calamita. Ricorda l’argento non è magnetico, quindi, se non dovesse attaccarsi al magnete, avrai un’ulteriore certezza che si tratta proprio di argento.

Ad ogni modo, se non hai un occhio propriamente esperto, l’alternativa potrebbe essere rivolgerti a degli esperti che possano innanzitutto accertare che si tratti di argento, in più, potrebbero dare una valutazione corretta e reale della tua argenteria.

Argenteria: quanto vale?

Oggi l’argento è diventato un bene davvero prezioso. Oggetti come vassoi, centrotavola, servizi da tè e gioielli in argento sono molto ricercati e possono essere davvero ben pagati. Ovviamente, il loro valore cambia principalmente a seconda della qualità dell’argento. Maggiore sarà la qualità d’argento presente nel tuo oggetto e maggiore sarà il suo valore.

Tanto per fare un esempio pratico, un oggetto in argento 800 ha un costo di circa 0,37 euro al grammo. Se lo stesso oggetto avesse un marchio 925, sarebbe pagato mediamente tra i 0,40 ed i 0,45 euro al grammo. Il discorso cambia ancora nel caso di argento 999. In questo caso il tuo oggetto sarebbe pagato intorno ai 0,50 – 0,55 euro al grammo. Chiaramente, incide sul successo della vendita le condizioni dell’oggetto oltre che il prestigio del marchio.

Insomma, ti conviene dare un’occhiata ai pezzi in argento che hai in giro per casa, si parla di prezzi davvero non da poco, soprattutto, considerati i tempi che corrono.