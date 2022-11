Pagamento Naspi novembre 2022: tutti gli importi maggiorati con le date

Il pagamento della Naspi di novembre arriva in settimana con l’importo maggiorato grazie al bonus 200 euro, anche se non per tutti. Tutte le date e come controllare in autonomia sul sito dell’INPS.

Il pagamento Naspi novembre 2022 quando arriva? Gli accrediti della indennità di disoccupazione Naspi dovrebbero iniziare in settimana in date differenti.

Quando arriva la Naspi? Le date e gli importi previsti

Il pagamento Naspi novembre 2022 quando arriva? Gli accrediti della indennità di disoccupazione Naspi dovrebbero iniziare in settimana in date differenti per i disoccupati d’Italia e comunque prima della metà del mese come testimoniano molti beneficiari.

L’importo della Naspi di novembre 2022, inoltre, dovrebbe essere maggiorato grazie al bonus 200 euro del decreto Aiuti, l’indennità una tantum dell’ex governo Draghi che però non arriverà per tutti.

Ricordiamo che il pagamento della Naspi, a novembre come da sempre accade, arriva nel mese successivo a quello di competenza. Per i nuovi disoccupati l’accredito invece viene frazionato e pertanto tutto dipende da quando la domanda di disoccupazione viene inoltrata all’INPS.

Vediamo le date del pagamento della Naspi di novembre 2022 con importo maggiorato grazie al bonus 200 euro, chi viene escluso e come controllare in autonomia sul sito dell’INPS. Il pagamento della Naspi di novembre 2022 arriva in settimana per molti beneficiari anche se le date possono variare.

Stando alle testimonianze dei beneficiari sui social i pagamenti dell’indennità di disoccupazione dovrebbero partire mercoledì 9 novembre e proseguire nei giorni successivi entro la metà del mese.

Come controllare in autonomia il pagamento Naspi

I beneficiari della Naspi possono controllare in autonomia la data del pagamento di novembre accedendo all’area riservata del servizio sul sito dell’INPS e più nello specifico al Fascicolo previdenziale con le seguenti credenziali:

Sistema Pubblico di Identità Digitale, Spid

Carta Nazionale dei Servizi, Cns

Carta di Identità Elettronica, Cie.

Una volta effettuato l’accesso il beneficiario della Naspi si ritroverà nel cassetto previdenziale del cittadino. Nel menu di sinistra dovrà poi:

cliccare su prestazioni

cliccare poi su pagamenti

a questo punto apparirà Disoccupazione non agricola

cliccare su prestazione per i dettagli.

Il beneficiario potrà così visualizzare la data di disponibilità del pagamento che spesso non coincide con quella di elaborazione. In alternativa è possibile consultare la sezione “Notifiche” con gli avvisi dell’INPS.

Pagamento Naspi maggiorato: per chi? Tutte le categorie

L’importo della Naspi di novembre 2022 dovrebbe essere maggiorato con il bonus 200 euro.

Molti disoccupati attendevano infatti l’indennità una tantum nel mese di ottobre, ma l’INPS ha impiegato molto più tempo del previsto per l’elaborazione dei pagamenti pertanto sta provvedendo solo ora e gli accrediti dovrebbero essere completati entro la fine della settimana. Il pagamento del bonus 200 euro per i percettori di Naspi avverrà sullo stesso conto corrente sul quale viene accreditata l’indennità di disoccupazione.

Il pagamento del bonus 200 euro è previsto solo per coloro che risultavano essere titolari della disoccupazione Naspi a giugno 2022. Sono quindi esclusi coloro che hanno fatto richiesta successivamente, ma che potrebbero beneficiare del bonus 150 euro del decreto Aiuti ter. Questi ultimi devono risultare titolari della Naspi nel mese di novembre.