Lidl torna all’attacco con le scarpe: costano solo 10 euro!

Lidl sta per entrare nel mondo delle scarpe e si ispira a Decathlon e al marchio Converse per lanciare nuove scarpe a 10€.

Non passa settimana senza che Lidl presenti nuovi prodotti. Oltre ai prezzi bassi, il marchio tedesco offre ogni tipo di novità.

Lidl vende scarpe a 10 euro: si è ispirata a Converse e Decathlon

Qualche settimana fa, si trattava di un robot da cucina o di un forno vintage ispirato al famoso marchio SMEG. E oggi Lidl si ispira a Decathlon e Converse per offrire nuovi modelli di scarpe a 10 euro.

Come ogni settimana, Lidl offre nuovi prodotti ai suoi clienti. Tra i nuovi prodotti e i prezzi bassi, il marchio tedesco è riuscito a farsi amare dai francesi. Se all’inizio l’hard discount offriva solo prodotti di uso quotidiano, ora Lidl offre abbigliamento, elettrodomestici, apparecchi per il bricolage e ora anche scarpe.

Per la sua nuova collezione di scarpe, Lidl si è ispirata al marchio Converse.. Il marchio tedesco offrirà sia modelli bassi che alti. Il modello basso ha la punta arrotondata, è realizzato in tela ed è alto 4 cm. Ha anche lacci spessi come i modelli Converse. Questo modello low top di Lidl è disponibile in due colori, rosa e verde acqua. Sarà disponibile nelle taglie 38, 39 e 40 al prezzo di 19,99 €.

Per il modello high top di Converse ispirato a Lidl, sono anche in tela. Sono disponibili in nero e rosa. Le taglie disponibili sono 36, 37 e 39. E i prezzi saranno molto bassi. I modelli high-top di Lidl ispirati alle Converse costeranno meno di 10 sterline.

Lidl copia anche Decathlon per vendere paia di scarpe: eccole

Ma il marchio tedesco non si è ispirato solo a Converse per proporre nuovi modelli di scarpe. L’hard discount si è ispirato anche a Decathlon per offrire scarpe da ginnastica comode e a basso prezzo.

Per questo nuovo modello di scarpe, Lidl propone una scarpa sportiva di tipo mocassino, senza regolazione. Per aiutarvi a indossarli con facilità, il marchio tedesco ha anche previsto una linguetta. Questa scarpa Lidl ispirata a Decathlon è molto leggera e flessibile. In questo modo si ha la sensazione di camminare a piedi nudi.

La parte esterna della scarpa è realizzata in tessuti con PU senza DMFA. Si tratta di un materiale traspirante che consente all’aria di entrare e uscire per mantenere i piedi freschi e asciutti quando si fa sport. La suola è realizzata in Phylon ultraleggero, un materiale che consente il movimento naturale del piede. Anche la fodera e il sottopiede sono intrecciati per garantire il massimo comfort.

Questo nuovo modello Lidl ispirato a Decathlon sarà disponibile in blu navy con suola bianca. Le taglie vanno dalla 36 alla 38 e il prezzo è di 14,99 sterline.

Ma questi non sono gli unici modelli di scarpe offerti dall’hard discount. Il marchio tedesco offrirà anche scarpe di sicurezza. Saranno disponibili in versione stivaletto grigio medio con dettagli arancioni. Le taglie saranno 42, 43 e 44. E saranno venduti a meno di 22€. Con questi nuovi modelli di scarpe, Lidl entra in un nuovo mercato. E visti i prezzi sarà un grande successo.