Whatsapp, se hai questo modello ti sparisce tutto: per sempre

Whatsapp non sarà più disponibile a tutti. Infatti, il nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica non risulta compatibile con alcuni telefoni.

Uscita nel 2009, Whatsapp è allo stato attuale la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata al mondo. Basti pensare che solo in Italia, l’app di Meta conta oltre 33 milioni di utenti. Fino ad arrivare addirittura a superare la soglia del miliardo di utenti in tutto il mondo. Purtroppo, però, in seguito al nuovo aggiornamento, Whatsapp non sarà più fruibile per tutti, ma dirà addio ad alcuni modelli di telefonini. Vediamo quali utenti dovranno dire addio alla piattaforma.

Whatsapp: il nuovo aggiornamento è incompatibile con alcuni modelli di telefonini

L’app di messaggistica istantanea più usata al mondo dice addio ad alcuni modelli di smartphone, creando disagi a diverse migliaia di utenti. In buona sostanza, la piattaforma ha introdotto un nuovo aggiornamento che non sarà fruibile per molti dispositivi, perché non sono in grado di supportarlo. Dunque, l’incompatibilità dell’applicazione Whatsapp con alcuni modelli di telefonini, è legata alla versione del sistema operativo del dispositivo. Ad ogni modo, la novità era stata già comunicata lo scorso maggio direttamente da Meta, agli utenti interessati.

Nuovo aggiornamento Whatsapp e modelli iPhone

La nuova versione dell’applicazione di messaggistica istantanea non sarà più disponibile per chi possiede alcuni modelli di iPhone. Nello specifico, non è compatibile i dispositivi precedenti ad iPhone5S.

È stata la stessa Meta a darne comunicazione agli utenti attraverso questo messaggio, inoltrato proprio lo scorso maggio: “Whatsapp non supporterà più questa versione di iOS, per favore vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software per scaricare l’ultima versione di iOS”.

Tutti gli iPhone successivi al modello 5S che, invece, potranno installare la nuova versione Whatsapp sono: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus, iPhone SE (Ist generation), iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 8 e 8Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone II, iPhone II Pro e Pro Max, iPhone 13 e 13 mini, iPhone 13 Pro e Pro Max, iPhone SE 2022, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

Nuovo aggiornamento Whatsapp e modelli Android

Proprio come accaduto con i possessori di dispositivi Apple, presto anche i possessori di telefoni Android potrebbero ricevere lo stesso tipo di avviso.

Questo, qualora ci dovesse essere un cambio di versione per il sistema operativo del robottino. Stando alle ultime notizie, le versioni supportate saranno quelle successive alla 4.1.