Black Friday: parte la corsa allo shopping degli italiani, ma cosa acquisteranno?

Il tanto atteso weekend del Black Friday sta per arrivare e per gli italiani, parte la corsa sfrenata allo shopping. Ma cosa acquisteranno?

Questa tradizione importata dagli Stati Uniti è riuscita, nel giro di poco tempo, a prendere piede in tutta Europa e gli italiani sono in prima fila in questa corsa allo shopping. Per circa il 90% degli italiani, il Black Friday rappresenta il momento clou dell’anno per acquistare articoli a prezzo super scontato. Ma quali sono gli acquisti preferiti dagli italiani durante questa giornata di shopping folle?

Black Friday: parte la corsa allo shopping

Poter fare acquisti approfittando di sconti che possono arrivare fino all’80% è un po’ il sogno di tutti gli italiani. Del resto, le stime parlano chiaro: il Black Friday è atteso da ben 9 italiani su 10. È quanto emerge da una ricerca sulle condotta dall’agenzia Mediaplus per conto di Mediaworld, leader nella distribuzione di elettronica di consumo.

L’indagine ha studiato le aspettative, i comportamenti e le tendenze di acquisto dei consumatori ed è venuto fuori che 3 consumatori su 5 ritengono il Black Friday, una ghiotta opportunità per fare shopping in economia. Stando alle rilevazioni dell’agenzia Mediaplus, circa il 54% dei consumatori spenderà tra i 100 ed i 300 euro, mentre il 29% arriverà addirittura a 500 euro di spesa, in questa folle giornata di acquisti. Ecco cosa acquistano gli italiani durante il Black Friday.

Black Friday: gli acquisti preferiti dagli italiani

I settori in cui gli italiani sembrano disposti a spendere di più, sono anche per quest’anno elettronica e abbigliamento. Tuttavia, secondo l’analisi condotta da Mediaplus, è alta l’attenzione anche verso il settore degli elettrodomestici e dei prodotti per la casa, seguiti da accessori e articoli per lo sport ed il tempo libero.

Un particolare importante, che emerge dalla ricerca, è che per la maggior parte l’e-commerce resta il canale preferito per gli acquisti, ma tanti sembrano restare ancora affezionati agli store fisici. Questo, soprattutto per il piacere di toccare con mano i prodotti e, in caso di interesse, averli subito a disposizione.

L’appuntamento con lo shopping senza freni di quest’anno, è per il 25 novembre. Tuttavia, stando alle ultime notizie, non sarà un evento di un solo giorno, ma ci sarà la possibilità di approfittare di sconti ed offerte super vantaggiose, fino al cyber monday del 28 novembre.