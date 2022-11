Il trucchetto che ti svela tutti i numeri di telefono semplicemente dal nome

Cercare il numero di una persona non è sempre un’impresa facile, soprattutto se si vive distanti e non si hanno contatti in comune a cui poter chiedere aiuto. Ecco come scovare il numero della persona che ci interessa.

Fino a qualche decennio fa erano utilissime le pagine bianche, ma ora i numeri di telefono si sono moltiplicati e soprattutto nessuno ormai usa più la linea fissa, quindi per riuscire a reperire il numero di cellulare ci si può affidare a qualche trucchetto.

Come scoprire il numero di telefono di qualcuno

Probabilmente a qualcuno ogni tanto risuona ancora nelle orecchie il jingle delle pubblicità del 12 88 o del 12 40, magari qualcun altro ha ancora uno o due cataloghi di pagine gialle e bianche, ma oramai i tempi son cambiati.

Tantissimi giovani non hanno mai vissuto l’era degli elenchi telefonici e spesso, per recuperare un numero ci si affida semplicemente a Google, ai contatti in comune oppure si abbandona semplicemente il numero prediligendo servizi di chat istantanei e gratuiti.

Nel caso in cui si voglia trovare un numero di telefono di una persona lontana o di cui si conosce solo il nome e cognome l’impresa potrebbe essere molto più ardua, soprattutto nel caso in cui si cerchi un contatto di una persona non molto presente sui social.

L’applicazione che svela tutti i numeri

In tutti questi ed in molti altri casi, può venire in aiuto una semplice applicazione da scaricare sul proprio smartphone, disponibile sia per i dispositivi Android che iOS.

L’applicazione, anche nella forma gratuita, permetterà di entrare a conoscenza del numero telefonico di una persona di interesse dalla semplice ricerca del nome e del cognome.

Il nome dell’App è TrueCaller e si occuperà lei stessa di cercare il numero dai dati inseriti. L’utente non dovrà fare altro che salvare il numero nella propria rubrica così da accedere anche alle chat WhatApp, raggiungibile appunto tramite numero telefonico presente nel proprio telefono.

La funzione di base è assolutamente gratuita e funziona anche al contrario, ovvero immettendo il numero di telefono come primo dato. Questa funzionalità viene particolarmente utile nel caso in cui si temano chiamate dei call-center, infatti l’applicazione è in grado di riconoscere e bloccare automaticamente le chiamate ed i messaggi non richiesti.

L’applicazione è utilizzata da più di 320 milioni di persone permette agli utenti stessi di creare un database di numeri telefonici, sia utili che molesti, così da migliorare ancora di più le funzionalità stesse di TrueCaller.