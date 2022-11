INPS, migliaia di pensionati potrebbero avere questo bonus ogni mese: non ne approfitta nessuno

Per le persone che durante la vita lavorativa non hanno raggiunto i requisiti per un assegno dignitoso sono previsti degli aiuti.

Se hai una pensione bassa puoi avere questo bonus ogni mese

Lo Stato mette a disposizione dei cittadini che non sono riusciti in età lavorativa a raggiungere una pensione dignitosa degli strumenti anche se minimi che possano dare un sostegno. Intanto c’è la pensione minima per coloro che hanno 20 anni di contributi versati ma non raggiungono i parametri per la pensione di vecchiaia.

Inoltre è possibile ricevere l’assegno sociale dall’INPS nel caso in cui non sia stato raggiunto nemmeno il limite dei 20 anni di contributi versati per la pensione minima. Infine, ci sono alcuni provvedimenti per integrare le pensioni come la pensione di cittadinanza che permette di raggiungere la soglia minima di povertà di 780 euro per la singola persona. La soglia sale se ci sono altre persone a carico.

Inoltre, l’INPS prevede anche la carta acquisti. Si tratta di una misura di sostegno economico per i cittadini e le famiglie con redditi molto bassi. Nello specifico, si tratta di una carta di pagamento elettronica che si può utilizzare per acquistare beni di genere alimentare, medico e per pagare le varie utenze di luce, gas e acqua.

Nel corso del 2022 a causa dell’inflazione sono cambiati i parametri reddituali di riferimento per ricevere la carta. I nuovi parametri sono:

per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.120,39

i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.120,39 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.120,39

per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.120,39 importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.493,86

Qual è il valore di questo bonus mensile? Ecco tutte le cifre

Per quanto riguarda il valore della carta essa equivale a 40 euro mensili che sono erogati ogni due mesi sulla carta. La ricarica bimestrale, infatti, ammonta a 80 euro. E’ possibile inoltrare la domanda per avere la carta acquisti sul portale dell’INPS. I moduli si possono trovare anche sul portale di Poste Italiane.