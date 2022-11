Cibo o sesso? Qual è il miglior rimedio contro lo stress di uomini e donne? Scopriamo la verità

Nei periodi di stress, maschi e femmine reagiscono in modo diverso. Come in tante altre occasioni. Vediamo nel dettaglio.

Uomini e donne reagiscono in modo diverso quando sono stressati? La risposta è ovviamente sì. Ma cosa aiuta di più con lo stress? Cibo o sesso?

Cosa ci aiuta di più contro lo stress? Cibo o sesso? Scopriamo la verità

Uomini e donne reagiscono in modo diverso quando sono stressati? La risposta è, ovviamente, sì: in molte situazioni, maschi e femmine hanno comportamenti e reazioni differenti che non dipendono soltanto dalla personalità o dal carattere del singolo ma proprio dalla differenza di sesso e di cervello. Ed ecco che uno studio condotto della Northumbria University (UK) confermerebbe la differenza fra i meccanismi adottati da uomini e donne anche per combattere lo stress: la donna, solitamente, si consola esagerando con il cibo, mentre l’uomo ricorre al sesso.

Gli studiosi hanno sottoposto, a 115 uomini e 250 donne, un questionario che chiedeva di indicare le proprie strategie nei momenti di tensione. È risultato che sesso e pornografia vengono adottati dal 27% degli uomini e solo dall’11% delle donne, mentre con il cibo le parti si invertono: più della metà delle donne cerca conforto nel frigorifero, contro appena un terzo degli uomini intervistati. Differenze tra sesso e cibo: cosa è meglio per combattere lo stress? Coloro che scelgono il sesso per combattere lo stress trovano un aiuto nelle endorfine rilasciate durante l’atto sessuale che provocano una sensazione di piacere, agendo come un farmaco naturale. Il ricorso al cibo, in particolare ad alimenti grassi e dolci, è invece una conseguenza dell’aumento dei valori di cortisolo, conosciuto anche come ormone dello stress, nei momenti di tensione nervosa: il cortisolo è infatti collegato alla sovrapproduzione di insulina, che induce l’organismo a desiderare cibi dolci, salati, ipercalorici.

“Per gli uomini – ha spiegato lo psichiatra John Barry dell’UCL – fare sesso significa probabilmente evasione, è un modo per dissociarsi da qualunque problema si trovino ad affrontare. Durante l’attività sessuale vengono rilasciate endorfine, sostanze che producono una sensazione di piacere”. Le Endorfine fungono da rimedio naturale allo stress, specie per i maschi che per natura hanno una libido più alta. “Gli studi – sottolinea la psicologa Louise Liddon della Northumbria University – dimostrano il bisogno di cibi grassi e dolci nelle donne, durante i periodi difficili. Sono alimenti che interferiscono con il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress”, aiutando così a tenerne sotto controllo i livelli in circolo. Tali differenze sarebbero da imputare alla presenza del gene Sry negli uomini. Dunque questo gene reagisce allo stress inducendo una importante risposta dell’organismo a livello biochimico. Questa si manifesta con il rilascio di adrenalina e l’aumento delle pulsazioni cardiache per incrementare l’ossigenazione dei muscoli. E’ per questo motivo che tendenzialmente nell’uomo si ottiene una risposta rapida che può essere di lotta e di fuga rispetto allo stress. Nelle donne invece non si attivano le medesime modificazioni bio-chimiche. Perciò la risposta tendenzialmente risulta meno impetuosa e più di tipo consolatorio.