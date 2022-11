Calcio Serie A, che si vinca o che si perda gli allenatori guadagnano così: la classifica che sconvolge

Sei curioso di sapere quanto guadagnano i tecnici di Serie A del nostro campionato? Ecco la classifica degli stipendi.

Non solo i giocatori, ma anche i tecnici delle squadre di Serie A del nostro campionato ricevono salari da capogiro. Sei curioso di sapere quanto guadagnano? Ecco di seguito la classifica degli stipendi di tutti gli allenatori della stagione 2022/2023.

Calcio Serie A: la classifica degli stipendi degli allenatori in Italia

La figura dell’allenatore è, senza dubbio, di fondamentale importanza nel mondo del calcio, per questo, spesso gli stipendi raggiungono cifre da capogiro. Ma andiamo al sodo e scopriamo subito quali sono gli stipendi degli allenatori di Serie A per la stagione 2022 – 2023.

In testa alla classifica troviamo un ex aequo. Ad occupare il primo gradino del podio, con i loro ingaggi da 7 milioni di euro netti, troviamo il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e Josè Mourinho allenatore della Roma. Medaglia d’argento per Simone Inzaghi della Lazio e Stefano Pioli del Milan, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti. Segue, al terzo posto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti con uno stipendio pari a 3,2 milioni di euro.

Fuori dal podio, ma con un ingaggio decisamente niente male l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. In questo caso, si parla di uno stipendio di 3 milioni di euro netti. Proprio come per Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta, che con i suoi 3 milioni di euro si lascia alle spalle Ivan Juric tecnico del Torino e Vincenzo Italiano della Fiorentina, rispettivamente con due milioni ed 1,7 milioni di euro. A seguire, l’allenatore del Bologna, Thiago Motta con 1,2 milioni di euro ed ultimo in classifica ad avere un ingaggio superiore al milione di euro.

Stipendi un po’ più contenuti per l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi e della Salernitana Davide Nicola, con un ingaggio rispettivamente di 850 mila euro e 800 mila euro. Alle loro spalle troviamo Dejan Stankovic della Sampdoria con 700 mila euro, Paolo Zanetti dell’Empoli e Gabriele Cioffi del Verona con 600 mila euro e Luca Gotti tecnico dello Spezia con un ingaggio di 500 mila euro.

Chiudono la classifica con ingaggi rispettivamente di 450 mila euro, 300 mila euro, e 200 mila euro, Marco Baroni del Lecce, Andrea Sottil tecnico dell’Udinese e Raffaele Palladino che occupa la panchina del Monza.