Listeria, non mangiate questa mortadella: boom di ritiri alimentari, l’allerta del Ministero della Salute

Il Ministero ha ritirato altri alimenti dal commercio per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Vediamo di cosa si tratta.

Si allunga ancora la lista dei prodotti contaminati dal batterio Listeria monocytogenes. Dopo i wurstell, i tramezzini, i latticini e i pancake un altro prodotto è stato ritirato dal commercio per allarme listeria.

Listeria: quali sono gli alimenti contaminati

Recentemente, si è parlato davvero tanto di listeriosi alimentare. In Italia sono ormai numerosissimi i casi di infezione e altrettanti gli alimenti coinvolti. Sono ormai note le vicende che hanno visto coinvolti prodotti come wurstell, latticini, tramezzini e i pancake. In questo caso, la notizia riguarda la mortadella. Ecco qual è il marchio e i lotti ritirati dal Ministero della Salute.

Mortadella e listeria: il marchio e i lotti ritirati dal mercato

Attraverso una nota, il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro di diversi lotti di mortadella per “rischio microbiologico”. Stando a quanto riportato proprio sul sito del Ministero, i lotti provengono tutti da uno stabilimento in provincia di Reggio Emilia e più precisamente da Correggio. Si tratta della mortadella a marchio Veroni e nello specifico, della Mortadella Supergigante a tranci e della Mortadella Supergigante con pistacchi a tranci.

Mortadella: l’elenco dei lotti ritirati dal commercio

Attraverso un comunicato ufficiale, il ministero della salute, ha reso noto anche l’elenco dettagliato dei lotti di Mortadella Veroni ritirati per rischio microbiologico. Si tratta dei lotti con data di scadenza, o termine minimo di conservazione, di tutti quelli distribuiti da Toscano con scadenza antecedente al 27 dicembre 2022; dei lotti distribuiti da Rialto: numero PO2223101 (scadenza 31 novembre 2022), PO2223801 (scadenza 20 novembre 2022), PO2223802 (scadenza 26 novembre 2022), PO2224401 (scadenza 7 dicembre 2022). L’elenco continua con i lotti distribuiti da Granmercato: numero PO2222303 (scadenza 27 novembre 2022), PO2223702 (scadenza 12 dicembre 2022), PO2224309 (scadenza 25 dicembre 2022), PF2227316 (scadenza 9 gennaio 2023). Risultano ritirati anche dei lotti distribuiti da Conad: numero PO22233003 (scadenza 7 dicembre 2022), PO2222201(scadenza 7 dicembre 2022). Chiude l’elenco la Coop, dalla quale sono stati ritirati tutti i lotti con scadenza antecedente al 27 dicembre 2022.

La raccomandazione ai consumatori è di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso.

Infine, il Ministero della Salute ha invitato nuovamente, tutti i consumatori alla massima prudenza. Sono tanti gli alimenti ad alto rischio listeria, pertanto, è fortemente raccomandato seguire scrupolosamente le regole relative al corretto uso e consumo degli alimenti e all’igiene nella manipolazione di questi ultimi in cucina.