Nuova truffa tramite SMS, l’INPS avverte: state attenti possono rubarvi tutto

Reddito di Cittadinanza, la ricarica straordinaria sta finalmente per arrivare. Tirano un sospiro di sollievo tutti quei percettori che non hanno ricevuto il pagamento di fine ottobre, rimandato da INPS per via di alcuni controlli.

Inizialmente l’Istituto aveva annunciato la ricarica di ottobre per la prima settimana di novembre, poi, capendo di non riuscire a mantenere quanto detto, l’aveva rimandata di qualche giorno. Sulla base di quanto segnalato da INPS, si aveva quindi suggerito come date di pagamento del Reddito di Cittadinanza l’8 o il 9 novembre. Nessuna previsione fu più azzeccata: mercoledì 9 novembre l’Istituto Previdenziale ha fatto partire le lavorazioni della ricarica straordinaria.

La conferma ci arriva da alcuni utenti contribuenti, i quali sul proprio Fascicolo Previdenziale e sulla propria APP hanno trovato la lavorazione che conferma l’avvio dei pagamenti:

Una volta comparso il pollice verde che conferma l’esito positivo delle lavorazioni, non rimane che aspettare l’effettivo pagamento, a opera di Poste Italiane. Ricordiamo che questa ricarica straordinaria interessa quei percettori RdC in attesa dalla seconda alla diciottesima mensilità che lo scorso 27 ottobre non hanno ricevuto la ricarica.