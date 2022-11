Single day: l’occasione giusta per auto coccolarsi, in mancanza di un partner

Ai blocchi di partenza il single day 2022. Non sai di cosa si tratta? Allora mettiti comodo, Te lo spieghiamo noi!

Da qualche anno a questa parte, nel nostro paese, ha preso piede l’usanza di festeggiare il single day, conosciuto anche come la giornata dei single. La festività, nata un po’ per gioco da un gruppo di studenti universitari cinesi nel 1993, è cresciuta molto negli anni, raggiungendo l’apice del successo nel 2009.

La festa dei single: cos’ è

Come abbiamo anticipato, il single day è la giornata dedicata ai festeggiamenti per le persone che non hanno un partner. Si tratta di una ricorrenza nata un po’ di anni fa, dall’idea di un gruppo di giovani studenti della Cina, dove i single non sono sempre stati visti di buon grado. Col passare degli anni, la festività ha riscosso sempre maggiore successo, soprattutto, tra i giovani cinesi, fino a raggiungere l’apice del successo nel 2009.

Il giorno dei single nasce in contrapposizione alla festa degli innamorati meglio conosciuta come San Valentino, ed ha l’intento di enfatizzare un po’ tutti gli aspetti positivi di questo status sentimentale. Un dettaglio che non passa inosservato, è la data selezionata per festeggiare il giorno dei single. Infatti, la scelta non sembra affatto lasciata al caso, considerato che il single day ricorre ogni 11 novembre o anche 11/11. Una data dove compare solo il numero 1, proprio a simboleggiare l’individuo solitario.

Come si festeggia la giornata dei single

In occasione di questa festività, la tradizione prevede che i single facciano dei regali a se stessi e ad altri individui senza un partrner. Così, negli anni la festa dei single si è trasformata in una grande giornata di shopping sia online che offline, per fare un regalo a sé stessi e ad altri single. In altre parole, una sorta di Black Friday per persone sole, in cui ci si auto – coccola, in mancanza di un partner.

Una festa che porta con sé un giro d’affari mica da ridere! Lo dimostrano le cifre raggiunte da Alibaba, una delle società più importanti in tutto il mondo nella vendita di prodotti elettronici, con incassi di milioni e milioni di euro. Basti pensare che gli incassi del Black Friday e del Cyber Monday non reggono il confronto con quelli del Giorno dei single.

Insomma, non serve dire che in Cina questa festività è molto sentita ed apprezzata. Ma i dati crescenti dimostrano che la giornata dei single sta acquisendo sempre maggiore popolarità anche in Italia ed in tutto il resto d’Europa.