Il telefono preferito dagli spacciatori: ecco perché

Il cellulare è da anni uno strumento di comunicazione indispensabile per ogni persona, indipendentemente dalla razza, dall’età e dal sesso, infatti ora è molto comune vedere sia bambini che anziani con in mano uno smartphone che riescono ad usare senza particolari problemi.

Non tutti i cellulari però vengono usati per rimanere in contatto con le persone care o per lavorare in maniera legale, infatti alcuni modelli di telefonino sono perfetti anche in mano ai malintenzionati, che riescono a sfuggire alla polizia pur rimanendo in contatto con altri ladri o spacciatori.

Il cellulare più amato dagli spacciatori

Mentre le persone fanno a gara per comprare l’ultimo modello di smartphone, che sia Apple, Samsung, Huawei e così via, ci sono anche delle persone che hanno intenzione di usare il telefono per fini illegali e che sono alla perenne ricerca di modelli antiquati che gli permettono di avere una maggiore sicurezza.

Secondo l’inchiesta svolta dal portale Vice, che ha analizzato in particolar modo il mondo dello spaccio di droga presente all’interno del Regno Unito, i cellulari delle più vecchie generazioni sono i più utilizzati proprio grazie alle loro poche funzionalità.

Il modello più usato sembrerebbe essere il Nokia 8210, il quale a differenza dei nuovi smartphone ha delle qualità evidentemente utili nel mondo degli spacciatori, più nello specifico questo telefonino viene scelto per:

La batteria

La batteria nei vecchi telefoni ha una durata infinitamente più lunga, aspetto essenziale da considerare soprattutto quando si parla di questi ambienti

L’assenza di GPS, Wi-Fi- e Bluetooth

La mancanza strutturale di GPS, Wi-Fi e Bluetooth garantisce un livello di sicurezza molto alto, rendendo quindi molto difficile l’individuazione dei malviventi e delle loro comunicazioni, soprattutto se viene spesso cambiata la SIM.

Le piccole dimensioni

Rispetto ai nuovi smartphone, il Nokia 8210 risulta infinitamente più maneggevole e più semplice da nascondere, basti pensare che per esempio che le dimensioni del nuovo iPhone 14 Pro Max sono 160.7 x 77.6 x 7.9 mm mentre il Nokia 8210 raggiunge appena i 101 x 44 x 17 mm

La resistenza

L’ultimo aspetto, che rende così famoso questo modello tra i malintenzionati, risulta essere la ben conosciuta resistenza dei vecchi modelli di telefonino, questi infatti erano in grado di resistere anche agli impatti più distruttivi rimanendo quasi completamente illesi, grazie anche allo schermo piccolo ed alla compattezza dei materiali usati.

Questi telefonini, ovviamente molto datati, risultano essere ormai abbastanza introvabili, il Nokia 8210 infatti è stato prodotto nel lontano 1998, quando ancora gli smartphone potevano essere solo un’idea presente nella mente delle persone più creative e visionarie.