Il pazzesco metodo dei 5 minuti che ha reso celebre Elon Musk, come funziona

Elon Musk, il miliardario più famoso del mondo, possessore di Tesla, SpaceX e Twitter, ha condiviso col il mondo il metodo l’ha reso l’imprenditore che è oggi. La sua strategia consiste nel dividere la propria giornata in micro blocchi, ecco come funziona.

“Se si vuole portare al successo la propria azienda bisogna lavorare ogni singolo minuto”, questo è il motto di Musk che rappresenta a pieno il suo pazzesco metodo che dice di aver inventato in prima persona. Le giornate devono quindi, per essere produttive, devono rispettare la programmazione al minuto.

Il metodo dei 5 minuti

Elon Musk risulta essere ad oggi l’uomo più ricco del mondo ed è a capo di Tesla, SpaceX e Twitter, tre giganti aziende che fatturano miliardi ogni anno.

Secondo quanto dichiarato, Musk lavorerebbe dalle 85 alle 100 ore a settimana e programmerebbe la sua giornata a singoli blocchi da 5 minuti.

Questa tecnica risulta essere particolarmente efficace per combattere la procrastinazione e per suddividere al meglio gli impegni. Ogni giorno Musk organizza tutti i tuoi impegni per il giorno seguente, così da poter seguire una rigida pianificazione.

“Lavorare sodo ogni ora da svegli è ciò che serve per avere successo se si avvia una nuova azienda” … “Se si vuole portare al successo la propria azienda bisogna lavorare ogni singolo minuto”, questo è quanto sostiene il multimiliardario che afferma di dormire 6 ore per notte.

Il metodo di Elon Musk funziona davvero?

Spiando nel metodo dei 5 minuti applicato alla vita di Musk, si può vedere come la giornata parta dall’attività fisica, prosegua con una doccia e con la colazione. Solo a questo punto comincia la sua giornata lavorativa, controllando l’email e gestendo le tre aziende.

Musk consiglia di non guardare le mail appena alzati dal letto e di usare le telefonate il meno possibile, infatti il milionario ha l’obiettivo di ottimizzare ogni minuto, anche pranzando in appena 5 minuti durante i meeting.

Questo metodo, che dice di avere inventato lui stesso, gli è stato utile per performare al meglio delle sue condizioni stando insieme ai suoi figli. La pianificazione di permette di terminare la giornata lavorativa alle 22, anche se sostiene di non dormire prima delle 1.

L’organizzazione maniacale non sarà sicuramente un metodo eseguibile da tutti ma è scientificamente dimostrato che una pianificazione aiuta a rendere più proficue le giornate di lavoro.

Musk infine ha spiegato: “Questo è il mio miglior consiglio: pensa costantemente a come potresti fare le cose meglio e a come metterti in discussione”.