Il padel può renderti ricco, con questo piano non dovrai più lavorare in vita tua

Il padel è uno sport che sta letteralmente spopolando in Italia, tanto che le richieste dei campi per giocare stanno velocemente superando l’offerta. Per “cogliere la palla al balzo” si può cominciare a pensare di investire proprio nella costruzione di un impianto sportivo.

Sfruttare le mode del momento per creare attività e strutture utili ai cittadini è sempre un buon modo per investire i propri soldi in quanto offre la quasi certezza di successo e di guadagno, specialmente se si ha già un piccolo gruzzolo di risparmi messi da parte.

Come guadagnare col padel

Il padel è un gioco che deriva dal tennis, viene praticato da una o due coppie ed è stato inventato nel 1969 ad Acapulco, in Messico. A differenza del tennis, che si svolge in un campo aperto, il padel considera le pareti che racchiudono l’area di gioco come parte integrante della partita, infatti la palla può essere colpita anche dopo aver toccato la parete.

Questo sport è sempre stato considerato come un passatempo d’élite, dedicato solo ai più ricchi (così come il tennis), tuttavia sta acquisendo sempre più successo in tutto il mondo ed in special modo in Italia, dove i giocatori si stanno moltiplicando mese dopo mese.

Chi ha a disposizione una somma da investire potrebbe effettivamente riflettere bene sull’eventuale costruzione di un impianto sportivo dedicato a questo sport, anche perché i guadagni possono superare tranquillamente i 3 mila euro al mese per singolo campo.

Quanto costerebbe un impianto sportivo

Per ipotizzare la costruzione di un impianto sportivo bisogna considerarne ovviamente i costi che, escludendo il terreno, possono comprendere i costi dei permessi, quelli della struttura e dell’eventuale copertura, l’illuminazione e la manutenzione.

I costi calcolati possono grossomodo aggirarsi tra i 20 mila ed i 50 mila euro, somma che verrebbe comunque riassorbita dalle richieste dei giocatori.

Considerando che il padel si gioca a coppie, ogni match porterebbe con sé il guadagno da 4 persone che affitterebbero il campo per una media di 60-90 minuti.

I prezzi in media si attestano intorno ai 10-15 euro a coppia a seconda delle circostanze che possono includere l’orario, la data in cui si gioca, la concorrenza, i servizi offerti e così via.

Bisogna inoltre tenere a mente che il campo potrebbe essere usato anche come base per tornei o eventi vari, i quali porterebbero ulteriori incassi, anche piuttosto sostanziosi, soprattutto se la struttura mette a disposizione dei propri clienti un servizio di ristorazione o i corsi di formazione.