Whatsapp, l’utilissimo trucchetto che ti farà cambiare modo di messaggiare

WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica gratuita ed istantanea più famosa al mondo ha da sempre un’unica pecca, ovvero il non poter leggere un messaggio che è stato eliminato dall’autore. Esiste però un trucchetto per ovviare a questa situazione.

Probabilmente non c’è cosa più frustrante che essere nel bel mezzo di una conversazione con una persona la quale poi decide ci cancellare alcuni messaggi a cui non si potrà più avere accesso. Riuscire a leggere cosa era presente in quella nuvoletta fortunatamente non è più impossibile.

Come leggere i messaggi eliminati da WhatsApp

WhatsApp ha davvero tante funzionalità che vengono, tra l’altro, aggiornate ed aggiunte ad ogni aggiornamento, non troppo tempo fa è stata anche implementata la possibilità di cancellare i messaggi, che però lasciano in chat la fastidiosa scritta “Hai eliminato questo messaggio”.

Alcuni potrebbero pensare che quel messaggio venga effettivamente cancellato dalla memoria di WhatsApp delle persone con cui si stava svolgendo la conversazione, purtroppo però non è proprio così, perché anche se l’applicazione in sé non permette di accedere alla messaggistica eliminata, è sempre possibile installare applicazioni esterne.

Ad oggi esistono diverse applicazioni che permettono di recuperare quei messaggi, tuttavia il gruppo Meta, con a capo Mark Zuckerberg, potrebbe presto provvedere ad una modifica che permetta di avere una maggiore privacy, dopo tutto se qualcuno cancella un messaggio ha molto probabilmente una buona motivazione per farlo.

Le applicazioni concorrenti, Telegram prima tra tutte, hanno già provveduto a questa problematica permettendo all’autore di cancellare il messaggio anche per il ricevente, evitando quindi di lasciare ogni tipo di traccia.

Quali sono le applicazioni che permettono di conoscere i messaggi cancellati

Ad ora rimane comunque possibile accedere ai messaggi cancellati, basterà scaricare un’applicazione a scelta tra WhatsRemoved o NotificationHistor, le quali procederanno con il salvataggio di tutte le notifiche ricevute dal telefono, salvando foto, video, messaggi e documenti. Per poter visionare il contenuto cancellato quindi sarà sufficiente accedere all’applicazione e controllare lo storico della chat interessata.

Bisogna comunque ricordare che applicazioni di questo tipo raccolgono ogni tipo di informazione che passa per il proprio smartphone, al momento dell’installazione infatti bisognerà dare il consenso alle richieste delle applicazioni che cercheranno di accedere alle funzionalità dello smartphone.

Queste applicazioni infine sembrano rispettare tutte le normative in termini di privacy, tuttavia è bene riflettere seriamente sull’azione che si sta compiendo, perché, come detto in precedenza, l’eliminazione di un messaggio ha sempre un motivo alla base.