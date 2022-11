Gli incredibili vantaggi di acquistare un cellulare usufruendo della Legge 104

I titolari di legge 104 possono usufruire di vantaggiosi sconti sull’acquisto di un nuovo dispositivo cellulare. Vediamo come e quando è possibile.

Il legislatore ha sempre un occhio di riguardo per i titolari di legge 104. Pertanto, sono previsti una serie di importanti benefici ai portatori di handicap ed ai familiari che hanno fiscalmente a carico i soggetti disabili. Nello specifico, ai titolari di 104 spettano importanti agevolazioni fiscali sull’acquisto di beni che possano essere di ausilio nella vita di tutti i giorni. Tra questi, rientrano anche i dispositivi cellulari che possono essere acquistati approfittando di sconti davvero incredibili.

Acquistare un cellulare a prezzo stracciato usufruendo della legge 104

La legge 104 consente di acquistare uno Smartphone ad un prezzo davvero molto conveniente. A patto che il dispositivo sia acquistato a beneficio di una persona limitata da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I dispositivi acquistati devono essere utilizzati al fine di assistere la riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura del soggetto portatore di handicap.

Nel caso di acquisto di un nuovo dispositivo cellulare, l’Agenzia delle Entrate specifica che è possibile usufruire di ben due tipi di agevolazioni. Innanzitutto, si può beneficiare della detrazione fiscale del 19%. In più, è possibile acquistare un cellulare con Iva agevolata al 4% anziché del 22%.

Questo tipo di agevolazioni fiscali riguarda non solo l’acquisto di un nuovo telefonino ma può essere applicato anche ad altre apparecchiature tecnologiche come, ad esempio, computer, tablet, modem e telefoni fissi.

Come avere vantaggiosi sconti sull’acquisto di un cellulare

Per avere accesso agli sconti sull’acquisto di un nuovo cellulare usufruendo di Legge 104, è necessario presentare al venditore una serie di documenti. Nello specifico, c’è bisogno di presentare una copia della certificazione di invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) di competenza.

In fase di acquisto, sarà possibile usufruire dell’iva agevolata al 4%. Mentre, per la detrazione fiscale del 19%, si dovrà aspettare la dichiarazione dei redditi. Chiaramente, va presentata la fattura a dimostrazione dell’acquisto del dispositivo.

Ricordiamo, infine, che questi importanti sconti non valgono solo per l’acquisto di un nuovo smartphone, ma proprio come ricorda l’Agenzia delle Entrate, il beneficio è destinato all’acquisto di “apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati”. Tutti i dispositivi possono essere acquistati esattamente alle stesse condizioni anche presso negozi online.