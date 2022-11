Black Friday: ghiotta occasione per gli amanti dello shopping, ma anche per i truffatori online

È tutto pronto per l’evento Black Friday, la giornata più attesa per gli amanti dello shopping, ma anche per i truffatori online. Ecco l’allerta della Polizia Postale Italiana.

La giornata dello shopping sfrenato è alle porte. È tutto pronto per il prossimo 25 novembre, quando i consumatori potranno usufruire di incredibili sconti ed offerte super vantaggiose, per acquistare i loro articoli preferiti, sia negli store fisici che nei negozi online. Tuttavia, le truffe online sono sempre dietro l’angolo e la Polizia Postale italiana ha lanciato un’allerta per ricordare a tutti i consumatori di essere prudenti e prestare la massima attenzione. Inoltre, attraverso un comunicato ha suggerito alcuni utili accorgimenti da seguire per non incappare in una spiacevolissima truffa online.

Black Friday: una ghiotta opportunità per i truffatori online

Il Black Friday offre una ghiotta opportunità non solo agli amanti dello shopping, che hanno la possibilità di acquistare articoli a prezzi davvero vantaggiosi, ma offre tante occasioni ai truffatori della rete di mettere a segno i loro colpi.

Ad allertare i consumatori invitandoli alla prudenza è la Polizia Postale italiana, attraverso una breve nota: “La settimana del Black Friday si avvicina e, accanto alle offerte reali, vengono proposte sul web false occasioni a cui è davvero difficile rinunciare”.

Stando a quanto riportato nella nota ufficiale della Polizia Postale, il rischio più grande per gli acquisti online, è il phishing. In buona sostanza, i malintenzionati, fingendosi un sito ufficiale, ingannano i consumatori convincendoli ad acquistare articoli e a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso. Chiaramente proprio come riporta la nota della Polizia Postale “…Dopo aver comprato il prodotto desiderato, l’utente non riceverà nulla e correrà il rischio che i dati della sua carta, inseriti durante l’acquisto, vengano rubati”.

Black Friday: come difendersi dalle truffe online

Alla luce di tutto questo, la Polizia invita tutti i consumatori alla massima prudenza e dispensa alcuni consigli per evitare di incappare in qualche spiacevole frode o truffa online.

Innanzitutto, è fortemente consigliato assicurarsi di acquistare da siti ufficiali, magari, facendo affidamento alle recensioni presenti in giro per il web. Inoltre, secondo la Polizia Postale, è meglio diffidare dalle offerte eccessivamente vantaggiose. Prezzi estremamente bassi, spesso, sono un vero e proprio specchietto per le allodole, per cui è preferibile raccogliere qualche informazione prima di riempire il carrello.

Infine, la Polizia Postale italiana consiglia di fare acquisti online, usando una carta prepagata caricata solo dell’importo necessario per fare l’acquisto. In questo modo, qualora ci dovesse essere un furto di dati, non si rischierebbe di perdere nulla.