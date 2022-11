Novità bollette, piacerà a tutti: futuro molto più sereno

Importanti novità in arrivo sul fronte caro bollette. Presto sarà possibile usufruire della possibilità di pagare luce e gas in comode rate.

Affrontare le spese per i consumi di luce e gas è diventato un vero e proprio salasso per le imprese italiane. Pertanto, tra i provvedimenti adottati dal Decreto Aiuti quater, approvato lo scorso 11 novembre dal Consiglio dei Ministri, è prevista la possibilità di rateizzare le spese per le bollette di luce e gas. Ecco tutti i dettagli riguardo alla nuova agevolazione fiscale prevista dal nostro Governo.

Caro bollette: in arrivo la possibilità di rateizzare le spese per luce e gas

Il triste periodo economico che stiamo attraversando, sta spingendo migliaia di imprese italiane verso la chiusura, soprattutto, a causa dell’insostenibilità dei costi per i consumi. Con lo scopo di aiutare le aziende, il nuovo Governo Meloni ha introdotto attraverso il Decreto Aiuti Quater, la possibilità di aderire ad un piano di rateizzazione per pagare le bollette sui consumi di gas e luce. Tuttavia, stando alle ultime notizie, il beneficio non sarà concesso proprio a tutti, ma sarà necessario che si verifichino determinate condizioni. Vediamo come funziona la novità introdotta dal nuovo Decreto.

Rateizzazione delle bollette di luce e gas: come funziona

La nuova misura a sostegno delle imprese italiane, non è ancora stata pubblicata in Gazzetta, ma dalla bozza approvata lo scorso 11 novembre, emergono determinate condizioni da rispettare al fine di poter usufruire della nuova agevolazione.

Innanzitutto, la rateizzazione è concessa sui consumi relativi al periodo che va dal primo ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023. Per un massimo di 36 rate previste. Un particolare importante, riguarda gli importi rateizzabili. Infatti, la rateizzazione sarà concessa esclusivamente per gli importi superiori all’importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio ed il 31 di dicembre.

Al momento non è ancora chiara la modalità di presentazione della domanda per ottenere il beneficio. Certamente, ci saranno maggiori dettagli con la pubblicazione del testo in Gazzetta. Quel che è certo, invece, sono le modalità con cui è possibile perdere il diritto alla rateizzazione. Infatti, perderà la possibilità di pagare in comode rate le bollette sui consumi di gas e luce, chi non provvederà al pagamento di due rate consecutive. In questo caso, l’azienda dovrà provvedere al pagamento dell’intero importo.