Pensionati: arriva l’ok per ottenere bonus senza presentare il modello ISEE

Per i pensionati c’è la possibilità di beneficiare di alcuni bonus anche senza dover presentare il modello ISEE. Ecco quali sono.

Il rincaro dei prezzi ha spinto il Governo ad attivare misure di sostegno a favore dei cittadini con maggiori difficoltà. Nello specifico, per i pensionati dopo i ritocchi al rialzo dei trattamenti pensionistici per effetto della rivalutazione anticipata, arriva la possibilità di accedere a diversi bonus senza necessariamente presentare il modello ISEE. Ecco nel dettaglio a quali bonus possono accedere i pensionati senza presentare il modello ISEE.

Pensionati: a quali bonus si può accedere senza ISEE

Con lo scopo di sostenere economicamente tutti i cittadini vessati dal caro vita, il Governo ha adottato diverse misure. In più, oro c’è la possibilità per i titolari di assegni pensionistici di accedere a diversi bonus senza la necessità di presentare il modello ISEE.

Bonus riconosciuti ai pensionati senza modello ISEE

Primo fra tutti, il bonus 150 euro una tantum. Questa misura di sostegno introdotta dal Decreto Aiuti Ter al fine di contrastare il caro vita, è stata prevista per una enorme platea di beneficiari. Tra questi, rientra a pieno titolo anche chi percepisce un assegno pensionistico. Il beneficio viene erogato in maniera automatica dall’INPS a tutti i titolari di pensione (vecchiaia, reversibilità, invalidità) senza il bisogno di presentare il modello ISEE. Come abbiamo anticipato, la prestazione viene corrisposta in automatico dall’INPS, a patto che, i pensionati siano residenti in Italia ed abbiano un reddito annuo pari o inferiore a 20 mila euro nel 2021.

Un altro bonus al quale i titolari di trattamenti pensionistici possono accedere senza dover presentare il modello ISEE, riguarda quello della rottamazione TV. In questo caso, si tratta di una agevolazione fiscale rivolta ai pensionati che hanno necessità di acquistare nuove apparecchiature televisive compatibili ai nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre. Nello specifico, il bonus della rottamazione TV, prevede uno sconto pari al 20% applicato direttamente in fase di acquisto per un tetto massimo di 100 euro.

I titolari di assegni pensionistici possono beneficiare, senza dover presentare il modello ISEE, anche del bonus affitto, ovvero, un’agevolazione fiscale sul canone di locazione. In questo caso, però, al fine di ottenere il riconoscimento del bonus affitto, è necessario soddisfare alcuni importanti requisiti. Infatti, l’agevolazione sul canone di locazione che viene riconosciuta è pari al 50% dell’importo complessivo. In più, l’importo massimo non deve superare i 1.200 euro.