Sospensione della patente per due multe di fila: lo fanno tutti, attenzione

Sospensione patente: accade per queste infrazioni, commesse due volte di seguito nell’arco di due anni.

Alcune norme del codice della strada prevedono la sospensione della patente qualora l’infrazione commessa venga reiterata nei due anni successivi alla prima.

Le infrazioni per le quali ciò avviene sono diverse, noi abbiamo fatto una raccolta di quelle che vengono commesse più spesso dagli automobilisti. Ecco dunque i casi in cui la stessa infrazione, commessa per due volte di fila in un arco temporale di due anni, comporta l’automatica sospensione della patente, ovvero l’inasprimento della sospensione.

Sospensione della patente per la stessa infrazione in due anni

Nel primo caso, la sospensione della patente avverrà se si infrangono i limiti di velocità. Quando questo avviene per più di due volte consecutive in due anni, alla seconda infrazione si avrà un periodo di sospensione più lungo. Tuttavia, perché le infrazioni comportino la sospensione della patente, occorre che siano particolarmente gravi.

la sospensione della patente avverrà se Quando questo avviene per più di due volte consecutive in due anni, alla seconda infrazione si avrà un periodo di sospensione più lungo. Tuttavia, perché le infrazioni comportino la sospensione della patente, occorre che siano particolarmente gravi. In particolare, la sospensione della patente avviene se si supera il limite di velocità di 40 chilometri orari. Per una infrazione soltanto, la sospensione andrà da 1 a 3 mesi. In caso di recidiva entro i due anni, il periodo di sospensione andrà dagli 8 ai 16 mesi. In questo caso, quindi, il totale della sospensione corrisponderà addirittura a un anno e mezzo.

Per una infrazione soltanto, la sospensione andrà entro i due anni, il periodo di sospensione andrà In questo caso, quindi, il totale della sospensione corrisponderà addirittura a La sospensione della patente opera inoltre quando si violano norme previste dal codice della strada in prossimità di un passaggio a livello . Se si dovesse passare col rosso semaforico al passaggio a livello , la sospensione della patente durante la seconda infrazione andrà da 1 a 3 mesi.

della patente opera inoltre quando si violano norme previste dal codice della strada . Se si dovesse , la sospensione della patente durante la seconda infrazione andrà Tra le infrazioni che comportano la sospensione della patente, c’è anche il sorpasso a destra . Se si commette questa infrazione più di una volta in due anni , la sospensione della patente andrà da uno a tre mesi.

. Se si commette questa infrazione , la sospensione della patente andrà Altro caso in cui la seconda infrazione comporta la sospensione della patente, è quello della cintura slacciata durante la guida . In particolare, per la recidiva entro i due anni si rischiano anche qui da uno a tre mesi.

. In particolare, per la recidiva entro i due anni si rischiano anche qui Il medesimo discorso si può fare per chi guida col cellulare in mano. Anche in questo caso, infatti, l’infrazione reiterata nei due anni successivi alla prima, comporterà la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Si ricorda che, nel caso la sanzione avvenga nei due anni, la sospensione avverrà automaticamente, a meno che non sia stata ancora definita l’ultima procedura relativa alla sospensione della patente.