Fare la spesa, 5 consigli per risparmiare: se li segui hai vinto

Risparmiare sulla spesa al giorno d’oggi è diventato fondamentale per arrivare a fine mese.

Con l’aumento dell’inflazione, i prezzi dei beni alimentari sono molto alti, e le famiglie provano a risparmiare in tutti i modi.

Per risparmiare sul costo della spesa, ci sono dei metodi molto semplici e alla portata di tutti. Ecco i 5 modi migliori per risparmiare ogni volta che si va a fare la spesa al supermercato.

L’organizzazione comporta un gran risparmio sulla spesa

Chi va al supermercato si comporta in maniera differente, a seconda della propria organizzazione.

Capita spesso di vivere una vita frenetica, a volte non c’è altro tempo se non quello per il lavoro e gli impegni che affollano le nostre giornate.

Vivendo uno stile di vita caotico, il risultato è che l’organizzazione manca sempre quando ci si trova a fare la spesa,. Se manca un minimo di organizzazione, la gente, appena entra nel supermarket, tende a dirigersi verso le offerte, senza avere bene in mente il prodotto da acquistare.

Facendo così, spesso ci si ritrova con beni superflui in carrello e si dimentica l’essenziale.

Perciò, il primo consiglio per risparmiare sulla spesa è quello di organizzarsi e pianificare gli acquisti.

Per farlo, sarà necessario programmare i propri pasti a inizio settimana, in modo tale da comprare solo lo stretto necessario per tutta la settimana.

Mai andare al supermercato a stomaco vuoto

Molto importante, per portare a termine una spesa mirata, è non recarsi fra gli scaffali del supermercato quando si ha fame.

Portarsi dietro la fame quando ci si aggira fra i prodotti alimentari, non fa che acuirne il bisogno.

Perciò ci si ritrova con in carrello un sacco di cose inutili, come dolci e snack del tutto superflui, che alzeranno il costo della spesa, e anche il nostro peso.

Dunque la seconda regola aurea è la seguente: mai andare a fare la spesa a stomaco vuoto: come se si dovesse assumere una particolare medicina, la spesa va sempre fatta a stomaco pieno.

Risparmiare con un’app

Ponendo attenzione alle ultime app sul Google play store oppure sull’app store di Apple, ci sono almeno due applicazioni che potrebbero fare comodo alle nostre tasche.

La prima è Too Good to go. Quest’app permette di comprare una o più “box” di prodotti in tutte le catene di supermercati più popolari.

Le boxes sono pacchi di alimenti che scadono a breve, e dunque dovrebbero essere altrimenti smaltite dal supermercato. Tuttavia, essendo ancora molto buoni, sarebbe un vero peccato se andassero buttati.

È per questo che Too Good to go permette a chi installa l’app di scegliere prodotti ancora buoni, a un prezzo davvero vantaggioso.

D’altronde, se un prodotto nella nostra dispensa è prossimo alla scadenza, cos’altro fare se non consumarlo il prima possibile?

Con l’app in questione si potranno acquistare prodotti da consumare in settimana, e il prezzo sarà davvero stracciato.

Con questa applicazione si potranno consultare tutti i volantini dei nostri supermercati preferiti, e se si volesse pianificare la propria spesa secondo le offerte migliori, sarebbe tutto molto intuitivo e facile.

Scaricare quest’app è come avere tutte le promozioni a portata di mano. Molto comodo, vero?

Risparmiare sulla spesa evitando di comprarne troppi

Infine, ma non per ultimo, il consiglio è quello di controllare sempre la nostra dispensa prima di andare a fare la spesa. Magari potrebbe esserci la confezione di caffè a lunga scadenza ammaccata dietro al pacco dei tovaglioli di carta.

Se si dovesse scoprire, probabilmente si eviterebbe l’acquisto del prodotto al supermercato, evitando uno spreco e anche una spesa superflua.

Ecco dunque i cinque consigli migliori per fare la spesa, coi quali non ci resta che augurarvi di fare degli acquisti mirati ed essenziali, sempre nel segno del risparmio e della convenienza.