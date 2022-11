Dieta e alimentazione: vietato rinunciare a pane e pasta, toccasana per la nostra salute

Secondo la scienza eliminare del tutto i carboidrati dalla propria alimentazione, potrebbe arrecare seri rischi per la nostra salute. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

Seguire una dieta per raggiungere il peso ideale è sempre una buona idea, soprattutto, per donare benessere al proprio organismo. Tuttavia, spesso si commette l’errore di eliminare totalmente i carboidrati, che invece non dovrebbero mai mancare. Seguire una dieta low carb e, quindi, eliminare del tutto pane e pasta dalla propria alimentazione, non è mai una buona soluzione. Non solo perché per molti significherebbe una grossa rinuncia, ma soprattutto perché può essere un grosso rischio per la nostra salute.

Dieta e alimentazione: vietato rinunciare ai carboidrati

Secondo gli esperti, eliminare i carboidrati dalla nostra alimentazione sarebbe un grosso errore. Proprio come ha affermato Elena Dogliotti membro della supervisione scientifica della Fondazione Umberto Veronesi “L’organismo ha bisogno di quantità adeguate di carboidrati: chi li riduce all’estremo può perdere peso… ma non senza sottoporre a stress l’organismo. A lungo termine, una dieta sbilanciata pone a rischio la nostra salute”.

Secondo, diversi studi, infatti, eliminare dalla propria dieta i carboidrati aumenta il rischio cardiovascolare, oltre che il rischio di insorgenza di tumori. Pertanto, questi nutrienti risultano indispensabili per il nostro organismo e se consumati nelle giuste quantità, contribuiscono a mantenerci in salute, senza impattare sulla nostra forma fisica.

Carboidrati: un toccasana per il benessere dell’organismo

Normalmente, i carboidrati sono visti come i nemici numero uno della forma fisica e del benessere. Al contrario, proprio come abbiamo appena visto, questi nutrienti se assunti nelle giuste quantità, apportano numerosi benefici al nostro organismo. Nello specifico, i carboidrati sono una eccellente fonte di energia per il nostro cervello, i nostri muscoli e le nostre cellule. In più, sono eccellenti regolatori del glucosio e dell’insulina nel sangue. I carboidrati favoriscono anche il metabolismo dei grassi, migliorano la nostra digestione, assicurandoci una buona regolarità intestinale e influiscono in positivo sulla salute dei nostri denti. Inoltre, assumere carboidrati contribuisce ad amplificare il senso di sazietà, dunque contrariamente a quanto si pensi, possono esserci di grande aiuto per tenere sotto controllo il peso corporeo.

Insomma, eliminare i carboidrati dalla propria dieta è fortemente sconsigliato dagli esperti. Piuttosto, per chi desidera perdere peso, il consiglio è quello di ridurre le quantità, seguire uno stile di vita sano (evitare fumo e bevande alcoliche) ed incrementare l’attività fisica.