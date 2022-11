WhatsApp: con questo aggiornamento perderai per sempre la tua privacy, difenditi al meglio

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo e ultimamente sta tornando al centro dell’attenzione per via di alcuni aggiornamenti che potrebbero ledere la privacy dei propri utenti.

Nonostante venga utilizzata da milioni di utenti ogni giorno, l’applicazione gratuita per l’invio e la ricezione di messaggi perde lentamente sempre più utenza, sia a causa dei comportamenti tenuti dall’ormai proprietario, Mark Zuckerberg, sia per gli aggiornamenti a volte piuttosto svantaggiosi.

L’aggiornamento di WhatsApp che potrebbe ledere la privacy

WhatsApp aggiorna costantemente le sue funzionalità e gli aspetti legati alla privacy e alla fruibilità dell’applicazione stessa. In molti però stanno cominciando a lamentarsi della nuova funzione che permette di condividere il proprio numero con gli utenti presenti in rubrica.

Questa funzione può essere molto utile nel momento in cui si vuole cambiare il proprio numero di telefono e non si ha intenzione di perdere tempo avvertendo singolarmente amici, colleghi e familiari.

Questa funzionalità si chiama proprio “Cambia Numero” e porta ogni singola informazione dal primo numero telefonico al secondo, comprendendo immagine di profilo, chat individuali e di gruppo e le impostazioni prescelte.

Così facendo i contatti della propria rubrica riceveranno un messaggio in cui viene rivelato il nuovo numero e non dovranno fare altro che aggiungerlo nel proprio smartphone così da poter continuare a comunicare in maniera totalmente gratuita e senza la necessità di avviare una nuova conversazione.

Come evitare di condividere il proprio numero di telefono

Lo svantaggio di questo aggiornamento purtroppo è grande quanto il vantaggio, infatti non potendo selezionare chi avvertire, la funzionalità invierà il proprio numero anche agli indesiderati ed anche tutti gli utenti presenti nelle chat di gruppo.

Per evitare che il nuovo numero venga rivelato a tutti bisognerà evitare di dare il consenso a questa operazione. Questa soluzione purtroppo vale solo per i contatti singoli, continuando a funzionare per i gruppi.

L’unica soluzione prevede semplicemente l’uscita dal gruppo in cui sono presenti contatti con cui non si vuole condividere il nuovo numero. Per uscire dai gruppi bisogna seguire i seguenti passaggi:

Entrare nel gruppo

Premere i tre puntini in alto

Andare su “altro”

Premere “uscire dal gruppo”

Questi sono gli unici modi per evitare che il nuovo numero venga divulgato. Purtroppo nel caso in cui si accetti di avviare la funzione questa diventerà irreversibile e si rischierà di essere contattati anche da persone con cui non si vuole avere niente a che fare.