WhatsApp: lancia la nuova funzione che entusiasma tutti i suoi utenti

Per la gioia di milioni e milioni di utenti, WhatsApp lancia una nuova entusiasmante funzione e diventa ancora più performante. Vediamo di cosa si tratta.

L’app di messaggistica istantanea è nata nel 2009 ed attualmente è la più utilizzata al mondo. Solo nel nostro Paese, l’app di Meta conta oltre 33 milioni di utenti, fino ad arrivare a quasi un miliardo di utenti sparsi in tutto il globo. Questo, soprattutto perché WhatsApp si è migliorata sempre di più col passare degli anni, diventando sempre più performante grazie a nuove comodissime funzioni. Proprio come la nuova versione multi dispositivo, con la quale da ora sarà possibile connettere più dispositivi con lo stesso account. Ecco come averla e come funziona.

Come usare WhatsApp su più dispositivi

Da qualche giorno, usare l’app di messaggistica istantanea di Meta su più dispositivi non è solo utopia. Grazie alla nuova funzione, conosciuta come Companion Mode, è possibile collegare al proprio account WhatsApp più dispositivi. La funzione è disponibile sia per gli utenti iOS che per gli utenti Android. Ecco la procedura da seguire per collegare più dispositivi al proprio account WhatsApp.

WhatsApp: come collegare più dispositivi al proprio account

Attivare la nuova funzione dell’app di Meta è un’operazione molto semplice che richiede solo qualche minuto. In buona sostanza, basta semplicemente seguire le informazioni che appaiono sullo schermo. Ad ogni modo, ecco passo per passo come procedere.

Innanzitutto, in fase di registrazione sul dispositivo da aggiungere al proprio account, bisogna selezionare “Collega un dispositivo”. Successivamente, occorrerà aprire WhatsApp sullo Smartphone dove l’account è già configurato e selezionare “Impostazioni” dal menu principale. Una volta aperta la tendina bisogna individuare la voce “Dispositivi Collegati” quindi premere il pulsante “Collega un dispositivo”. A questo punto apparirà un codice QR sul dispositivo da collegare e basterà semplicemente inquadrarlo con la fotocamera dello Smartphone. Ad operazione conclusa, tutta la cronologia delle chat sarà disponibile su entrambi i dispositivi e pare si possa arrivare a collegare fino a quattro dispositivi.

Va specificato che, al momento, la funzione è ancora in fase di test, pertanto, non supporta tutte le feature. Ad esempio, non è possibile consultare le posizioni condivise dai contatti in tempo reale e non è ancora possibile gestire le liste di broadcast e gli sticker. Insomma, non resta che attendere la conclusione dei test. Si stima un tempo di attesa di almeno un paio di settimane ancora, prima di poter mettere alla prova questa nuova comoda funzione dell’app di Meta.